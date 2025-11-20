Nicki Nicole llega a las LÁGRIMAS en concierto de Andrea Bocelli en Argentina (VIDEO)

El cantante de ópera Andrea Bocelli se presentó en el Hipódromo de San Isidro en Argentina el pasado 18 de noviembre en donde además de cautivar al público argentino por su talento e interpretar sus temas más emblemáticos también lo hizo por presentar la canción “Vivo per lei” junto a la artista de género urbano, Nicki Nicole, misma que se conmovió hasta las lágrimas por estar compartiendo escenario con el tenor italiano.

Hoy en día la industria musical se caracteriza por generar colaboraciones musicales en donde cada artista puede pertenecer a un género distinto siendo la fusión de las voces y sonidos un espectáculo y sorpresa para el público. Esto une generaciones y permite que la audiencia de cada artista aumente. Sin embargo, estos duetos suelen generar división de opinión.

@andreabocelliof ‘VIVO POR ELLA’, Andrea Bocelli & Nicki Nicol live in Buenos Aires ♬ original sound - Andrea Bocelli

¡Las críticas no se dejaron esperar sobre Nicki Nicole!

A pesar de la gran aceptación que tuvo esta presentación para algunos espectadores las opiniones se dividieron ya que en redes sociales algunos comentarios expresaron que la artista argentina no destacó en su presentación. Muchos manifestaron que fue mejor la colaboración que el tenor hizo con la cantante colombiana Karol G en el vaticano. Otros usuarios comentaron su deseo de que la presentación fuera con otras artistas como Rosalía. Sin embargo, Nicki no es ajena al formato sinfónico ya que el pasado siete de octubre se presentó con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, lugar de donde es originaria, causando reacciones positivas entre todo su público.

Por otro lado, respecto a su presentación con el cantante de ópera, Nicki Nicole expresó en sus redes sociales “Gracias! Emocionada y felíz es poco! Maestro!” mientras el tenor compartió en sus historias de instagram un ensayo previo a la presentación oficial en donde se puede ver que ambos comparten una gran sinergia a través de la música.

¿Con qué artistas mujeres ha compartido escenario Andrea Bocelli?

Durante su trayectoria musical Andrea Bocelli ha interpretado temas junto a otras artistas como Sarah Brightman, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Laura Pausini, Christina Aguilera, Ariana Grande, Alison Krauss, Gwen Stefani, Sofia Carson, Virginia Bocelli, Cecilia Bartoli, entre otras.

Cada presentación ha mantenido un estilo particular y un efecto sobre cada fanático de los artistas y aunque las opiniones suelen ser divididas, el impacto en la industria musical generado de las colaboraciones es abismal.

