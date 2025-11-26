Shakira anuncia NUEVAS fechas en México: fechas, sedes y todo lo que debes saber sobre los conciertos

¡Shakira regresa a México! Tras el exponencial éxito de su gira mundial, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la oriunda de Barranquilla, Colombia, ha anunciado nuevas fechas en tierras aztecas para el primer bimestre del próximo año, y aquí te tenemos todos los detalles.

El anuncio llega luego de que la colombiana batiera récords de presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sumando un total de 12 conciertos, equivalentes a más de 780,000 boletos vendidos, tan sólo en la capital del país.

¿Cuándo son los nuevos conciertos de Shakira en México? Fechas confirmadas

Las nuevas fechas de Shakira en México incluyen una en la CDMX, otra en Mérida y una última en Tuxtla Gutiérrez. A continuación, el listado:

21 de febrero - Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

24 de febrero - Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán

27 de febrero - Estadio GNP Seguros, CDMX

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Shakira?

Como ya es costumbre al momento de adquirir cualquier tipo de boletos, las nuevas fechas de Shakira en México contarán con una preventa especial el próximo lunes, 1 de diciembre, mientras que la venta al público general se dará a partir del martes, 2.

“Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable”, se lee en el comunicado oficial del anuncio.

“Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”, un éxito sin precedentes

Tras mantenerse alejada de los escenarios durante poco más de seis años, la Loba hizo su triunfal regreso a la música con “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”, su primera gira mundial desde “El Dorado”, que tuvo lugar en 2018.

Con esta, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ ofreció un total de 75 shows a nivel global, con los que vendió más de 2.5 millones de boletos, demostrando por qué es una de las estrellas con mayor impacto a en el mundo. Dicho esto, se espera que las nuevas fechas también sean un rotundo éxito en cuanto a ventas.