Army de BTS EXPLOTA contra Ticketmaster, luego de que la liberación de boletos durara minutos: “Se pasaron de listos, siempre es lo mismo”

En la segunda fecha de liberación de boletos para el concierto de BTS miles de armys asistieron de forma puntual a la fila virtual para adquirir sus entradas. Sin embargo, muchas se llevaron la sorpresa de que eran más de 160 mil las personas formadas por lo que muchas de ellas no alcanzaron entradas y dejaron ver en redes sociales su gran molestia ya que no se ha confirmado una nueva fecha en la que se liberen boletos pues la empresa Ocesa ha comunicado que, si bien es una posibilidad que haya venta de boletos el día del evento, no es un hecho seguro.

Armys explotan en redes sociales contra Ticketmaster

Las armys no tardaron en hacer publica su molestia luego de no alcanzar boletos para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros, durante la liberación de boletos, ya que muchas de ellas no consiguieron sus entradas desde la preventa y venta general. "Otras 10000 demandas a ticket master por fa", "Se pasan de listos neta siempre es lo mismo gracias por nada", "Liberaste como tres mil boletos", entre otros, fueron solo algunos de los comentarios en los que las fans mostraron su gran descontento ante la situación.

De acuerdo con algunos testimonios hubo personas que comenzaron en la fila con el número 6000 y aún así no lograron comprar sus entradas. Por otra parte, una army hizo una fuerte comparación con otra empresa boletera ya que mencionó que esta tenía más boletos disponibles a lo que ticketmaster respondió "Tomamos medidas cuando se violan nuestros términos para que los boletos regresen a los fans. Otros sitios no verifican si el vendedor realmente tiene el boleto" y le compartieron un enlace para evitar fraudes.

Conciertos de BTS en México: Dónde y cuándo serán

La reconocida banda de k-pop conformada por los exitosos cantantes surcoreanos RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook pisarán México el próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, esto con motivo del BTS WORLD TOUR "ARIRANG". Cada una de las presentaciones promete ser impresionante y miles de armys se encuentran entusiasmadas por vivir este momento ya que la última vez que BTS estuvo en el país fue en 2017.