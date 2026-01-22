Atención ARMY: esto incluyen los paquetes VIP para los conciertos de BTS en México

La preventa y venta general de boletos para el concierto de BTS en México 2026 está a punto de comenzar y los fans más fieles —más conocidos como ARMY— ya están atentos a cada detalle para asegurar los mejores lugares . Sin embargo, entre tanta emoción, una pregunta se repite con fuerza: ¿qué incluye realmente el paquete VIP?

Lo que se ofrece en el paquete VIP de los shows que forman parte de la gira mundial del grupo de K-Pop, y que de acuerdo con Ticketmaster tiene un costo de $17,782 pesos, incluye lo siguiente:

Boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al concierto de BTS

Artículo de regalo exclusivo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de comprar mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al Estadio GNP Seguros

Registro designado y atención personalizada por parte del staff VIP

BTS confirmó conciertos para México en 2026. |(Instagram @bts)

Hay dos puntos clave que todo ARMY debe tener muy presentes. Primero, BTS no contará con zonas generales, a diferencia de otros conciertos, por lo que todos los lugares serán asignados. Y segundo, esta preventa no aplicará con bancos participantes: únicamente podrán acceder quienes se registraron previamente en ARMY Membership.

Cómo será la preventa de boletos para el concierto de BTS en México

La preventa para los conciertos del 7 y 9 de mayo, exclusiva para miembros de ARMY Membership, se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana. Más tarde, a las 12:00 del día, iniciará la preventa para la fecha del 10 de mayo. Finalmente, la venta general se realizará el sábado 24 de enero desde las 9:00 de la mañana.

Este es el rango de precios para el concierto de BTS en México

Aunque en redes sociales ya circulan supuestas listas de precios para los conciertos de la banda coreana , Ocesa confirmó cuáles serían los rangos del costo por cada área: van desde los $1,767, hasta los $17,782 pesos.

Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO han sido fijados por la gira en los siguientes rangos de precio: $1,767 MXN, $2,840 MXN, $4,476 MXN, $4,948 MXN, $8,010 MXN, $8,482 MXN, $8,953 MXN y $13,330 MXN (con cargos incluidos), más un de $50 MXN por… pic.twitter.com/zkF762vKsA — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 22, 2026

Por ello, Ocesa, Ticketmaster y Profeco recordaron que es fundamental tener a la mano el número de ARMY Membership, así como el correo electrónico con el que se realizó el registro, el cual debe coincidir con el que se utiliza para iniciar sesión en Ticketmaster. Cada segundo cuenta cuando se trata de ver a BTS en vivo.