“Ay no, ya le dio chorro": Los memes que nos dejó la cancelación de Ghost en CDMX
No estamos llorando, se nos metió la cancelación de Ghost minutos antes de presentarse en el ojo. Checa los memes que se han hecho sobre esta mala noticia para los fans.
Los fans de Ghost se llevaron una terrible sorpresa minutos antes de su concierto en CDMX: se canceló la presentación de última hora, debido a una intoxicación que sufrió Tobias Forge, líder de la banda.
Como diría “Marge Simpson”, en momentos así solo se puede reír. Por eso, a continuación te compartimos los mejores memes y publicaciones que vimos sobre la cancelación.
1. Los tacos del metro no son para cualquiera
Es prácticamente tradición para los músicos extranjeros entrarle con gusto a la increíble comida mexicana cuando vienen a presentarse, pero eso no siempre termina bien. Al líder de Ghost le tocó novatada y, según teorizaron en X (antes Twitter), unos taquitos del metro pudieron ser los culpables. Por eso, no faltaron en los memes.
El ritmo de Ghost podrá ser muy oscuro y podrán verse rudísimos, pero a Tobias Forge le faltó barrio a la hora de disfrutar sus tacos.
2. Es que a quién se le ocurre
Un pepto y quedas, Tobias 🥹 #Ghost pic.twitter.com/0bgAyHkeLd— Summa Inferno (@summainferno) September 24, 2025
Faltaban solo minutos para que el concierto iniciara, cuando avisaron que se cancelaba. Uno no quiere enojarse con sus ídolos, pero, ¿qué le costaba experimentar con los antojitos después de los conciertos?
3. No sean así, avísen
Yo sin datos en el camión rumbo al Palacio de los deportes para ver a Ghost. Sin saber que ya canceló. pic.twitter.com/5BA6OyZwSl— Gus (@adolfometal) September 24, 2025
Aunque ya faltaba muy poquito para el inicio del show, no podemos descartar que a alguien le pasó esto. Mención aparte para los pobres fans que llegaron tempranísimo al Palacio de los Deportes.
4. Seguimos con el coraje
Los de #Ghost en la mañana y por eso traen chorro pic.twitter.com/8Va8OGYPGl— The Springfield Shopper reporter Dave Shutton (@SrBuenahonra) September 24, 2025
Una gran parte de los fans que compraron boletos para el 23 de septiembre están muy enojados porque, al menos hasta ahora, la presentación no se reprogramará y habrá reembolsos. Sin embargo, en el comunicado de Ocesa prometieron que los conciertos del 24 y 25 de septiembre sí se realizarán.
Muchos están dudando que Tobias Forge realmente se vaya a sentir mejor tras solo un día de recuperación, y piden que les avisen si efectivamente las presentaciones siguen en pie.
5. Un momento muy oscuro
La banda que se fue a formar todo el día regresando a su casa después de que Ghost cancelara pic.twitter.com/GObchhfun9— Kanye de Tláhuac (@luisvilla9296) September 24, 2025
¿Quién más se regresó así a su casa? Hubo lluvia, hubo multitud, hubo cancelación pero no tuvimos la presentación tan esperada de Ghost en CDMX.