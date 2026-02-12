El préstamo que Los Tigres del Norte le harán a Karol G para Coachella 2026

Los Tigres del Norte dan un salto al reggaetón y no de la forma que piensas. Luego de que la agrupación fuera reconocida con un capítulo de Los Simpson, todo parece indicar que ahora de alguna forma se conectarán al mundo de la música urbana con Karol G. Resulta que Los Tigres del Norte le prestarán el emblemático bajo con las banderas de América Latina para que compre en Coachella 2026.

Los Tigres del Norte le prestarán su icónico bajo a Karol G

De acuerdo con lo que revelaron Los Tigres del Norte durante una entrevista, Karol G se puso recientemente en contacto con los músicos para pedirles un préstamo muy especial: Su icónico debajo de banderas de Latinoamérica. La agrupación no lo pensó dos veces y aceptaron enviárselo para que se pueda presentar con él en Coachella 2026.

Además del préstamo, le harán un regalo muy especial.

En la misma entrevista, comentaron que, debido al interés de Karol G en el popular bajo de Los Tigres del Norte, estos decidieron hacerle un regalo especial. Buscaron al mismo diseñador y le pidieron que hiciera una réplica con unos pequeños ajustes para la cantante. “Nada más le cambiamos un poquito la bandera de su país para que se vea más… la bandera de Colombia”.

¿Habrá colaboración de Los Tigres del Norte y Karol G?

Al notar la cercanía que existe entre la agrupación y la cantante colombiana, los reporteros decidieron preguntar si pronto habría alguna colaboración musical en conjunto. Los Tigres del Norte decidieron no responder ni comentar al respecto, pues se marcharon de inmediato al escuchar la pregunta. Lo que sí es seguro es que la agrupación reafirma su posición en la cultura pop como una de las bandas más influyentes de la música del regional mexicano. Lugar que las figuras del momento admirarán y respetarán.

¿Cuándo se presentarán Los Tigres del Norte en la CDMX?

Si eres fan de Los Tigres del Norte, no te puedes perder la oportunidad de verlos el sábado 27 de junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros a las 21:00 horas. Este concierto formará parte de su gira llamada “La Lotería Tour 2026”. La preventa y venta general de este evento se hizo el pasado 20 y 21 de enero de 2026.