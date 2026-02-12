Hilary Duff anuncia concierto en CDMX: fecha, preventa y todo lo que debes saber

Hilary Duff está oficialmente de regreso. Después de años alejada de la industria musical, la cantante y actriz anunció su gira mundial The Lucky Me Tour. Lo mejor de todo es que su gira pasará por México, pues anunció concierto en la CDMX el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, y los boletos estarán disponibles primero en preventa el 18 de febrero, mientras que la venta general arrancará el 19 de febrero. Si eres de los que esperaban con ansias su regreso, este es el momento.

Hilary Duff vuelve a los escenarios con gira mundial

Muchos niños y adolescentes de los 2000 soñaron con este momento y finalmente es una realidad: La gira The Lucky Me marca el regreso de Hilary Duff a la música. La cantante llevaba casi dos décadas enfocada únicamente en la televisión y algunos proyectos personales, es por eso que millones de fans hoy vuelven a sentir la emoción de verla cantar una vez más. El tour comenzará en Estados Unidos y recorrerá varios países antes de cerrar en Latinoamérica, con la CDMX como una de sus paradas finales.

Gira mundial y nuevo álbum

Por si fuera poco, el anuncio llega justo cuando la artista prepara el lanzamiento de su sexto álbum, lo que significa que el concierto combinará nostalgia con canciones nuevas, una mezcla que seguro podrá brincar de emoción a toda una generación. Su nuevo proyecto discográfico se estrena el próximo 20 de febrero bajo el título “Luck… or something”.

Preventa y venta general de boletos en México

Como ya es costumbre, habrá fecha de preventa y fecha de venta general:



Preventa: 18 de febrero de 2026

Venta general: 19 de febrero de 2026

Se espera que su concierto en el Palacio de los Deportes en CDMX tenga una alta demanda, ya que se trata de un evento emblemático que marca el regreso de Duff, el cual, además, es dentro de una gira internacional. En México conserva una base de fans muy sólida, la cual la sigue desde la época de Lizzie McGuire y sus primeros discos.

