ÚLTIMO MOMENTO: Madonna aparece en el escenario de Coachella con Sabrina Carpenter

guardóMadonna acaba de subir al escenario de Coachella junto a Sabrina Carpenter. Así es, 20 años después de la presentación de la reina del pop en ese escenario, vuelve de la mano de una de las estrellas del momento. El momento épico abrió con “Vogue”, una de las canciones más emblemáticas de la cantante. Aquí te dejamos todos los detalles de uno de los mejores y más emblemáticos momentos de Coachella 2026.

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La increíble colaboración de Sabrina Carpenter y Madonna

La noche de este viernes 17 de abril en Coachella 2026 será un momento para recordar. Cuando Sabrina Carpenter cantó Juno, justo en la frase “Have you ever tried this one?”, el show cambió por completo y comenzó a sonar “Vogue”. La silueta reconocible de Madonna apareció en el escenario y el público se emocionó. Fue ahí cuando juntas interpretaron ese éxito, regalando una noche digna de recordar.

sabrina carpenter invitó a MADONNA para que cante con ella en coachella ESTE ACONTECIMIENTO DEL POP 🙏🏻 pic.twitter.com/fqvGNRTL0b — ؘjuandi (@poxelse) April 18, 2026

¿Qué canciones cantaron juntas Madonna y Sabrina Carpenter en Coachella?

La estupenda colaboración no quedó ahí, pues juntas dieron un minispectáculo dentro del show, el cual ya se volvió icónico. Madonna y Sabrina Carpenter deleitaron a su público con la interpretación de “Vogue” y “Like a Prayer”. Pero una de las sorpresas más grandes de la noche sin duda fue la interpretación de Madonna de lo que parece ser una nueva canción de su nuevo álbum Confessions II.

¿Cuáles fueron los invitados de Sabrina Carpenter el 17 de abril de 2026 en Coachella?

Sabrina no se guardó nada para este segundo fin de semana en el escenario de Coachella. Durante su concierto no solo sorprendió con Madonna, también aparecieron: Geena Davis y Terry Crews. No hay duda de que todas estas apariciones e interpretaciones son el tipo de mezclas que definen el espíritu del festival.

Lo que falta por ver en Coachella

Como mencionamos, parte de la magia del festival es el factor sorpresa, el no saber las sorpresas con las que lleguen cada uno de los estelares en Coachella 2026. Por ahora solo queda estar pendiente de lo que pueda presentar Justin Bieber el sábado y Karol G el domingo.