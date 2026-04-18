ÚLTIMO MOMENTO: Dylan Sprouse enfrenta a criminal que entró a su casa

El reconocido actor Dylan Sprouse vivió momentos de tensión la madrugada del viernes en su casa ubicada en Hollywood Hills, cuando se enfrentó a un presunto intruso que intentaba ingresar a su propiedad. De acuerdo con la información compartida por medios internacionales, todo ocurrió cerca de la medianoche, cuando su esposa, la modelo Barbara Sprouse, llamó de emergencia al detectar movimientos sospechosos. Con los nervios a flor de piel, el actor decidió intervenir mientras ella llamaba a emergencias, logrando retener al sujeto hasta que llegaron las autoridades.

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Dylan Sprouse held a trespasser at gunpoint before tackling him and pinning him to the ground until police arrived at his Hollywood Hills home.



Wife Barbara Palvin, who was home at the time, called 911 reporting the attempted burglary. The suspect was arrested on existing… pic.twitter.com/Dz3HoyqW10 — Pop Crave (@PopCrave) April 18, 2026

¿Qué pasó en la casa de Dylan Sprouse?

De acuerdo con los reportes que se hicieron del incidente, se activaron los protocolos cuando se detectó la presencia de un intruso en su hogar. Recordemos que muchas de estas casas tienen sistemas de alta seguridad con detectores de movimiento. Fue ahí cuando la esposa del actor decidió llamar a emergencias mientras Dylan se dispuso a confrontarlo. El presunto delincuente quedó sometido de inmediato por el actor y se mantuvo así hasta que llegaron las autoridades.

¿Hubo uso de armas de fuego durante el incidente?

Fuentes cercanas al actor declararon que Dylan portaba un arma, la cual usó para intimidar al intruso en un momento clave del enfrentamiento. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se reportaron disparos.

¿Qué dijeron las autoridades sobre le intruso?

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el caso se clasificó como intrusión. Destacaron que el sospechoso ya contaba con varias órdenes de arresto previas a la invasión a la casa del actor y su esposa. El hombre fue detenido en el lugar gracias a la valentía de Dylan Sprouse.

¿Cómo está la pareja tras lo ocurrido?

La pareja se encuentra bien físicamente; sin embargo, se revela que el impacto emocional que les provocó la situación fue abrumador para los dos. De acuerdo con fuentes cercanas, esta no sería la primera vez que alguien intenta entrar a la propiedad. Mientras el incidente sigue bajo investigación, la pareja no ha salido a dar declaraciones oficiales sobre los hechos.

