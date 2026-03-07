CONFIRMADO: Integrante de Matisse se despide tras 11 años de estar en el grupo

El pasado viernes 6 de marzo se llevó a cabo en el Auditorio Nacional un concierto de la banda Matisse, una de las agrupaciones más reconocidas y con más éxito. Durante la noche, Pablo Preciado, uno de los vocalistas del grupo compartió que Josué Alaniz, músico, compositor y productor, que forma parte de la agrupación dejaría Matisse después de once años de permanecer en la banda.

¿Qué dijo Matisse sobre la salida de Josué Alaniz?

En el concierto Pablo dijo “Hoy se despide del escenario de nosotros alguien que ha estado con nosotros desde el día uno, desde el primer show, que ha estado produciendo con nosotros” mientras resaltó que la razón de su salida se debe a que el artista tiene un gran proyecto al que le va a dedicar todo su tiempo. Por otra parte, Josué dijo que para él era muy especial estar ahí ya que hace once años había llegado a tocar con Matisse al Lunario del Auditorio Nacional “yo solo tocaba en mi cuarto, subí un video, ellos me vieron y me hablaron y me vine a la Ciudad de México con este sueño de tocar la guitarra” fueron palabras del artista así como también alentó a las personas del público a luchar por sus sueños.

Josué cerró diciendo “Gracias por todo, los amo mucho, ha sido un placer estar con ustedes estos once años” mientras Melissa, vocalista de la banda, se conmovió hasta las lágrimas y dijo que después todos irían al concierto de Josué en el Auditorio Nacional “Te amamos hermano, gracias por todos estos años”, dijo la cantante.

¿Quién es Josué Alaniz?

Josué Alaniz, es un reconocido músico, productor y compositor que formó parte del grupo musical Matisse por once años. Se ha lanzado como solista y actualmente cuenta con su propio tour llamado Blancomezclilla. El artista se presentó el pasado 14 de febrero en Foro La Paz y se presentará el próximo 25 de abril en C3 Rooftop (Guadalajara) y el 2 de mayo en Foro Tims (Monterrey). El cantante cuenta con grandes temas como “Tu página”, “A veces casi siempre”, “Evadiendo otra vez”, “Cigarrito y café”, “Cielo dorado”, entre otros. Por otra parte, el artista ha hecho diversas colaboraciones con el cantante Carlos Colosio. Hasta el momento cuenta con 135 mil oyentes mensuales en plataformas digitales. Su carrera promete ser muy exitosa ya que se encuentra poniendo todo su esfuerzo y talento en ella.