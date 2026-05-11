⁠Megadeth se despide de los escenarios en la Arena CDMX hoy 11 de mayo con un IMPERDIBLE concierto; horarios, setlist y más

Este lunes 11 de mayo, la mítica banda Megadeth se estará presentando en la Arena CDMX como parte de su gira ‘This Was Our Life Tour’, misma con la que se están despidiendo de los escenarios tras más de 40 años sonando por todo el mundo marcando a varias generaciones amantes del trash metal.

La leyenda de Megadeth comenzó tiempo después luego de que el líder Dave Mustaine fuera echado de Metallica, dando origen así a una banda aún más “pesada” aunque menos comercial que estos, con quienes entregó himnos como “Symphony of Destruction”, “Holy Wars… The Punishment Due”, “Hangar 18” o “Angry Again” entre otras más que seguramente sonarán hoy.

¿Cuál es el setlist de Megadeth en la Arena México?

De acuerdo con la primera presentación del domingo, se espera que este lunes podamos escuchar los siguientes temas:



Tipping Point

The Conjuring

Hook in Mouth

Hangar 18

I Don’t Care

Sweating Bullets

She-Wolf

Countdown to Extinction

Let There Be Shred

Tornado of Souls

Mechanix

Ride the Lightning

Symphony of Destruction

Peace Sells

Holy Wars… The Punishment Due

¿A qué hora es el concierto de Megadeth en la Arena CDMX?

Este histórico adiós de Megadeth dará inicio en punto de las 9:00 pm, aunque la banda S7N será la encargada de abrir el concierto, por lo que te recomendamos llegar a la hora de los accesos de la Arena CDMX, en punto de las 7:00 pm.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX?

Este venue se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, con dirección en la Avenida de las Granjas #800, Colonia Santa Bárbara, donde puedes llegar en transporte público de diferentes maneras.

