Muere importante ICONO DE LA MÚSICA que grabó con Elton John

El compositor, c antante y guitarrista británico Chris Rea falleció este lunes 22 de diciembre a la edad de 74 años, según confirmó su familia a la cadena británica BBC. “Falleció tranquilamente en el hospital esta mañana tras una breve enfermedad, rodeado de su familia”, señalaron sus allegados.

Asimismo, en las redes sociales personales de Chris Rae dieron a conocer esta lamentable noticia indicando que su legado perdurará a través de las canciones que deja.

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris, quien falleció en paz hoy tras una breve enfermedad.

¿Quién era Chris Rea?

Autor prolífico, guitarrista, figura clave del rock y el blues británico, Rea construyó una carrera que se extendió durante casi cuatro décadas, con una discografía de 25 álbumes de estudio. Entre sus mayores éxitos destacan "Driving Home for Christmas", convertida en un himno de temporada, y Josephine. Su tema Fool “If You Think It’s Over” llegó a rozar el top 10 de Billboard, mientras que gran parte de su catálogo acumula decenas de millones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

Rea y su colaboración con Elton Jhon

En 1993, Rea colaboró con Elton John en la canción If You Were Me, incluida en el álbum Duets, lanzado a principios de ese año y que debutó en el número 7 en el Reino Unido, con una recepción favorable de la crítica y el público.

Tras conocerse su fallecimiento, los homenajes no tardaron en inundar las redes sociales donde seguidores recordaron su música, su conocido amor por los coches y su voz.

Su última publicación en redes mostraba un coche avanzando por una autopista nevada, junto a una señal que decía: “Conduciendo a casa por Navidad con mil recuerdos”. En el texto que la acompañaba, compartido el domingo, escribió: “De pies a cabeza en los atascos. Si es una Navidad blanca, esperemos que el viaje sea tranquilo”, esta imagen y mensaje ha sido interpretado por internautas como una de las coincidencias irónicas de la vida pues reúne muchos elementos que identificaban a Rea, mientras que otro lo ven como un simple mensaje de despedida del músico.