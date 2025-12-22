Bad Bunny cierra su paso por la CDMX con invitados de lujo y una noche histórica de reconciliación

Como dicen todo inicio tiene un final y llegó el triste momento de que "Debí Tirar Más Fotos Tour" de Bad Bunny se despidiera de México, sin embargo, selló su adiós con uno de los mejores espectáculos y dejando las mejores sorpresas para esta última noche. Con un estadio GNP completamente lleno la noche explotó cuando el “Conejo Malo” interpretó a lado de dos grandes, J Balvin y Natanael Cano.

Durante la noche, Bad Bunny recorrió los temas más coreados de su carrera, desde sus éxitos globales hasta canciones más recientes, manteniendo una conexión constante con sus fans mexicanos. El momento más eufórico llegó cuando J Balvin subió al escenario para interpretar “La Canción”, “Qué pretendes”, “Si tu novio te deja sola” y “I like” de su álbum conjunto “Oasis” que se lanzó en 2019, desatando gritos y ovaciones, pues desde las coincidencias en que ambos artistas se encontraban en México comenzó a crecer esa incertidumbre si podrían compartir escenario.

Sin duda alguna, el momento más emotivo fue cuando los artistas le expresaron al público que ya habían superado esas diferencias que los mantuvieron algunos años alejados.

Yo ya me disculpe hace mucho tiempo, la gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias, varias semanas pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir la tarima y que bueno que fue aquí en México, expresó Bad Bunny.

En ese mismo escenario Natanael Cano apareció como invitado especial, marcando el cruce entre el reguetón y los corridos tumbados cuando interpretó “Soy el diablo”.

El show destacó no solo por la música, sino por una producción de gran formato, visuales impactantes y un ambiente de fiesta que convirtió la última fecha en la CDMX en una auténtica despedida por todo lo alto.

¿Por qué estuvieron distanciados J Balvin y Bad Bunny?

Durante varios años, J Balvin y Bad Bunny protagonizaron un distanciamiento que dio mucho de qué hablar en la industria musical. Aunque nunca existió una pelea pública directa, el quiebre se hizo evidente cuando Bad Bunny tomó una postura crítica frente a ciertos artistas del reguetón.

A esto se sumó la ausencia de colaboraciones y apariciones conjuntas, algo llamativo tras el enorme éxito de proyectos compartidos en años anteriores.

El éxito de su gira en México

La gira de Bad Bunny por México incluyó ocho fechas en la Ciudad de México, todas con boletos agotados en tiempo récord. A lo largo de estos conciertos, el artista contó con invitados especiales, consolidando cada show como una experiencia única. La respuesta del público confirmó a México como uno de los mercados más fuertes del cantante.