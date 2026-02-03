Muere voz legendaria de rock de la banda Three Dog Night, a los 83 años

Chuck Negron, miembro fundador y una de las voces más reconocibles del grupo Three Dog Night, murió a los 83 años debido a complicaciones por insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Medios especializados reportaron que el cantante falleció en su casa de Los Ángeles. Con su muerte, se cierra un capítulo más de otra leyenda del rock que fue clave en el género a finales de los años sesenta y principios de los setenta, etapa en la que la banda dominó las listas de popularidad con múltiples éxitos.

También te puede interesar: Bad Bunny en el Super Bowl 2026: cuándo y a qué hora ver el adelanto del show de medio tiempo

La voz detrás de grandes clásicos del rock

Three Dog Night fue un grupo que sorprendió a toda una generación de la época con canciones que se convirtieron en un gran éxito. Los fanáticos destacaban su fórmula vocal y su habilidad para elegir canciones memorables. Negron fue la voz principal en temas como “Joy to the World”, “One”, “Easy To Be Hard” y “The Show Must Go On”, piezas que marcaron a toda una generación.

Qué canciones cantaba Chuck Negron

Su voz pasará a la historia gracias a grandes éxitos que tuvo junto a la banda como: “Mama Told Me (Not to Come)”, “Black and White”, “Shambala” y “Never Been to Spain”. Estos temas impactaron fuertemente a la cultura estadounidense, convirtiéndose así en un referente del rock estadounidense.

Una carrera marcada por el éxito y las caídas personales

Como suele ocurrir con celebridades como Negron, su rápido ascenso a la fama vino acompañado de excesos. El cantante enfrentó durante años problemas de adicción que terminaron por afectar su relación con la banda y que terminaron por provocar su salida del grupo en 1985 tras la reunión del proyecto en los ochenta.

Sin embargo, logró hacer un cambio positivo en su vida, y pudo recuperarse y mantenerse sobrio desde 1991, iniciando una carrera solista que incluyó siete discos y la publicación de su autobiografía Three Dog Nightmare, donde relató sus años más difíciles.

