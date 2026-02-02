Apple Music prepara ADELANTO del Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿cuándo y a qué hora verlo?

Si quieres ver un adelanto del esperado show de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026, será posible. Así es, podrás disfrutar un poco del evento el próximo 5 de febrero durante una transmisión especial previa al evento, donde el artista hablará de su espectáculo y se presentará contenido exclusivo rumbo al show más visto del año.

¿Cuándo y a qué hora ver el adelanto del Medio Tiempo de Bad Bunny?

El adelanto forma parte de la conferencia oficial previa al show del Super Bowl, donde Bad Bunny, al ser el protagonista indiscutido del halftime show, participará en una entrevista especial transmitida en vivo para todo el mundo. Saca tu calendario y anota; estos son los horarios clave:

Conferencia y entrevista con Bad Bunny

Fecha: jueves 5 de febrero de 2026

Hora: 10:00 a.m. (hora del Pacífico)

Horarios aproximados en Latinoamérica:

México: 12:00 p.m.

Colombia y Perú: 1:00 p.m.

Chile y Argentina: 3:00 p.m.

Puerto Rico: 2:00 p.m.

Si quieres disfrutar la transmisión, podrá verse en plataformas digitales, redes sociales oficiales y canales deportivos que cubrirán el evento en vivo y bajo demanda.

¿Qué mostrará este adelanto rumbo al Super Bowl?

El show de medio tiempo es parte importante de la celebración de este importante evento deportivo, por lo que no solo habrá una entrevista con el Conejo Malo. También durante la semana previa al juego de los Patriots vs. Seahawks se lanzará contenido especial para celebrar la participación del puertorriqueño, incluyendo mezclas exclusivas, playlists temáticas y programación especial dedicada a su carrera.

¿Por qué este show genera tanta expectativa?

Recuerda que estos contenidos sirven como antesala del esperado espectáculo que Bad Bunny presentará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Este podría ser uno de los medios tiempos más comentados de los últimos años, especialmente por tratarse de un show encabezado completamente por un artista latino cantando en español.

El evento marcará un momento histórico para la música urbana y para la presencia latina en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta. Bad Bunny no solo domina listas globales, sino que ha logrado que la música latina sea protagonista en el mercado anglosajón sin cambiar su identidad ni su idioma, algo que muy pocas estrellas han conseguido.

