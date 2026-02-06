ÚLTIMA HORA: Muere famoso DJ hijo de Lil Jon, a los 27 años: esto es lo que se sabe

La lamentable noticia ya fue confirmada de manera oficial: Nathan Smith, conocido como DJ Young Slade e hijo del rapero estadounidense Lil Jon, murió a los 27 años tras haber sido reportado como desaparecido días antes en Georgia. El cuerpo del músico fue hallado cerca de su casa y, hasta el momento, las autoridades no han informado la causa de muerte ni si se realiza algún tipo de investigación por algún tipo de crimen.

Información en desarrollo…