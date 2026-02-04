¿Cuánto tiempo durará el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Si te estás preguntando cuánto tiempo durará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny, la respuesta es simple: su presentación será aproximadamente de entre 12 y 15 minutos. Resulta que existe una duración estándar que los Halftime Shows deben cumplir y han cumplido. Esto es lo que permite disfrutar de mucha música, movimiento y cambios escenográficos en poco tiempo a un ritmo increíble que hasta el día de hoy parece cosa de magia.

¿Por qué el medio tiempo dura tan poco?

Puede que sientas que 12 minutos sea poco tiempo, pero la verdad es que el tiempo es oro en un evento deportivo de esta magnitud y se requiere ocupar también algo de tiempo para hacer la parte más compleja del evento: montar y desmontar todo el equipo. Este sistema ha evolucionado desde la década de los 90, cuando el espectáculo de medio tiempo comenzó a convertirse en un show musical importante dentro de la cultura pop.

¿Qué significa para los artistas tener poco tiempo para presentarse en el Super Bowl?

El desafío también es enorme para los artistas; por ejemplo, para Bad Bunny, en ese lapso limitado debe presentar una selección impactante de canciones que represente bien su carrera, que mantenga la energía en todo momento y, sobre todo, que deje una impresión fuerte en una audiencia global de millones de personas.

¿Qué influencia tiene la duración en el setlist?

Si prestas atención, el poco tiempo que se presentan los artistas invitados del Super Bowl se refleja en sus interpretaciones. Es por eso que en los Halftime Shows suelen llevar a cabo medleys (fragmentos de varios temas) en lugar de versiones completas de canciones. Por si fuera poco, en ese tiempo, Bad Bunny tendrá que equilibrar sus temas más populares con momentos visuales espectaculares que aprovechen al máximo el escenario.

¿Importa la duración para los fans?

La verdad es que son shows bien completos y, para muchos fans, esos pocos minutos no son un límite o un problema para expresarse, sino que ya es parte de la emoción del evento: un espectáculo que debe condensar lo mejor de un artista en un lapso reducido crea momentos intensos, llenos de energía y sin pausas.

