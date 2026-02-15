inklusion logo Sitio accesible
Muere sorpresivamente querido baterista de reconocida banda internacional de rock

La inesperada noticia sacudió a la industria musical, generando una ola de reacciones y deja un vacío irreparable en la banda.

Escrito por: Dulce Olvera

Este 14 de febrero se dio a conocer la repentina muerte del baterista Tim Very, reconocido integrante de la banda estadounidense de rock, Manchester Orchestra, a través de redes sociales la agrupación reveló esta triste noticia donde de indicó que el deceso del músico deja un gran vacío, además destacaron que su humor y energía mantenía unido al universo de la banda donde los desconocidos se convertían inmediatamente en amigos.

¿De qué murió Tim Very, baterista de Manchester Orchestra?

Hasta el momento, ni la banda ni familiares han revelado detalles específicos del deceso de Tim Very de 42 años, en el comunicado solo se reveló que su partida fue calificada de como repentina: "no hay palabras que puedan hacerle justicia. Por favor, sepan que si amaban a Tim, él también los amaba.

