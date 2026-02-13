Posible setlist de My Chemical Romance este viernes 13 de febrero y sábado 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros

Este viernes 13 de febrero y sábado 14 de febrero la banda estadounidense de rock de Nueva Jersey, My Chemical Romance, llega para cautivar a miles de fans mexicanos con su música en el Estadio GNP Seguros. Aquí te contamos cuál será el posible setlist de la banda.

¿Cuál será el setlist de My Chemical Romance este viernes 13 y sábado 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros?

Hasta el momento se sabe que el concierto se dividirá en dos partes. En la primera la banda cantará todas las canciones del álbum The Black Parade en orden mientras que en la segunda interpretarán éxitos que son parte de toda su trayectoria musical. A partir de esa información este podría ser su setlist para el día viernes 13 de febrero:

Primera Parte (álbum The Black Parade)

The End

Dead!

This IS How I Disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the Black Parade

I Don’t Love You

House of Wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous Last Words

The End (se repite)

Blood

Éxitos de su carrera:

Welcome To The Black Parade

I Don’t Love You

Disenchanted

The Ghost Of You

Dead!

Ahora bien, los éxitos mundiales que podrían interpretar el día sábado son los siguientes (tomando en cuenta que la primera parte se mantiene igual que la del viernes):

Teenagers

I’m Not Okay

Na Na Na

Famous Last Words

The Sharpest Lives



¿Quiénes serán los invitados de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros?

La banda The Hives será la encargada de abrir el concierto, la agrupación sueca es conocida por sus icónicos vestuarios en blanco y negro. Veni Vidi Vicious es uno de sus álbumes más conocidos y Hate to Say I Told You So una de las canciones con las que alcanzaron un gran reconocimiento. Sin duda, se espera que sea una gran noche en la que llenen el escenario de muchísima energía.

El concierto de My Chemical Romance sin duda es una de los más esperados por todos los fans y promete ser una de las presentaciones musicales más importantes del año en México.