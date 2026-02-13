Posible setlist de My Chemical Romance este viernes 13 de febrero y sábado 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros
La espera terminó y por fin una de las bandas más reconocidas a nivel mundial llega a tierras mexicanas.
Este viernes 13 de febrero y sábado 14 de febrero la banda estadounidense de rock de Nueva Jersey, My Chemical Romance, llega para cautivar a miles de fans mexicanos con su música en el Estadio GNP Seguros. Aquí te contamos cuál será el posible setlist de la banda.
¿Cuál será el setlist de My Chemical Romance este viernes 13 y sábado 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros?
Hasta el momento se sabe que el concierto se dividirá en dos partes. En la primera la banda cantará todas las canciones del álbum The Black Parade en orden mientras que en la segunda interpretarán éxitos que son parte de toda su trayectoria musical. A partir de esa información este podría ser su setlist para el día viernes 13 de febrero:
Primera Parte (álbum The Black Parade)
- The End
- Dead!
- This IS How I Disappear
- The Sharpest Lives
- Welcome to the Black Parade
- I Don’t Love You
- House of Wolves
- Cancer
- Mama
- Sleep
- Teenagers
- Disenchanted
- Famous Last Words
- The End (se repite)
- Blood
Éxitos de su carrera:
- Welcome To The Black Parade
- I Don’t Love You
- Disenchanted
- The Ghost Of You
- Dead!
Ahora bien, los éxitos mundiales que podrían interpretar el día sábado son los siguientes (tomando en cuenta que la primera parte se mantiene igual que la del viernes):
- Teenagers
- I’m Not Okay
- Na Na Na
- Famous Last Words
- The Sharpest Lives
¿Quiénes serán los invitados de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros?
La banda The Hives será la encargada de abrir el concierto, la agrupación sueca es conocida por sus icónicos vestuarios en blanco y negro. Veni Vidi Vicious es uno de sus álbumes más conocidos y Hate to Say I Told You So una de las canciones con las que alcanzaron un gran reconocimiento. Sin duda, se espera que sea una gran noche en la que llenen el escenario de muchísima energía.
El concierto de My Chemical Romance sin duda es una de los más esperados por todos los fans y promete ser una de las presentaciones musicales más importantes del año en México.