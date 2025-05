¡Así será el escenario de My Chemical Romance en el estadio GNP!

¿Es posible hacer feliz a la generación ‘emo’? ¡Claro que sí! Una espera de casi dos décadas merece una gran recompensa. Y es que los fans ya están preparando todo para volver a ver a My Chemical Romance en México y, por supuesto, todos quieren ‘agarrar’ el mejor lugar. Así que aquí te compartimos cómo será el escenario del Estadio GNP Seguros para que tomes la mejor decisión al momento de adquirir tus entradas. ¡Aquí los detalles!

Te puede interesar: ¡Sabotaje, plagios y demandas! La historia que no conocías detrás de Creep de Radiohead

¿Cómo será el escenario de My Chemical Romance en el Estadio GNP?

Como ya se ha hecho costumbre, recientemente se filtró en redes sociales cómo será el escenario para ver a My Chemical Romance en el Estadio GNP para su concierto del próximo 13 de febrero. Acorde con la imagen que circula, la pista sólo contaría con dos zonas: General A y General B; la zona más cercana al escenario sería la General A, mientras que la General B ocuparía la parte del fondo de la pista. Ahora que si ya no te sientes tan intrépido o intrépida, no te preocupes... con base en la información que circula en redes, estarían habilitadas las gradas del Estadio GNP Seguros.

¡Ojo! Al parecer no estarían contempladas zonas o áreas VIP o Platino o similares, por lo que podemos suponer que no habría tanta diferencia de precio entre los boletos más caros y los boletos más baratos. Recuerda que la información oficial sobre boletos, asientos y escenario, será distribuida por la boletera encargada para la realización del evento.

¿Cuándo es la preventa para My Chemical Romance en México 2025?

La preventa para ver a My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros será este 22 y 23 de mayo. La venta general será a partir del 24 de mayo.

Te puede interesar: ¿¡Shakira y Rihanna preparan la canción del Mundial 2026!? Podría ser una realidad

El regreso de My Chemical Romance será todo un suceso para los que fueron “Teenagers” a principios de los dosmiles y ni qué decir de The Hives, quienes serán los encargados de abrir el épico concierto. ¿Alguien lo podría dudar?