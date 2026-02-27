Muere Neil Sedaka a los 86 años de edad; reconocido cantautor de “Bad Blood”

Lamentablemente se dió a conocer la triste noticia que el cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka ha fallecido, autor de temas como "Breaking Up Is Hard to Do", "Oh! Carol" y "Laughter in the Rain" . Hasta el momento esto es lo que se sabe sobre esta triste noticia.

¿De qué falleció Neil Sedaka?

La noticia sobre la muerte de Neil Sedaka fue dada a conocer por su representante. Sin embargo, su familia también se ha pronunciado. “Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka” fueron algunas de las palabras que dieron al medio de comunicación Variety. La familia expresó que Neil Sedaka no solo fue una leyenda del rock and roll sino que también fue un ser humano maravilloso.

Hasta el momento la información que hay sobre su fallecimiento es que el cantante había sido trasladado a un hospital de forma urgente en Los Ángeles y que la mañana de este 27 de febrero se había sentido muy mal.

¿Quién era Neil Sedaka?

Neil Sedaka fue una de las grandes estrellas de la música en 1950. Dentro de su trayectoria se encuentra el grupo The Tokens, mismo del que fue parte. Por otra parte, Howard Greenfield fue uno de los grandes colegas del artista, pues trabajó de la mano con él para hacer composiciones. Se sabe que llegó a vender más de 40 millones de discos. Esta cifra es impresionante tomando en cuenta que todo ocurrió en un momento donde la era del streaming y las redes sociales no existían, por lo que su impacto en la industria musical fue altísimo.

De acuerdo con Billboard “Once de sus álbumes entraron en la lista Billboard 200”. A lo largo de su carrera contó con cinco nominaciones a los Grammy. Por otra parte, el artista contó con grandes reconocimientos como ser parte del Salón de la Fama de los Compositores, tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood así como recibir el Premio Sammy Cahn a la Trayectoria y el Premio Internacional Especial de The Ivors.

Sedaka dejó un gran legado en la música, marcando a miles de generaciones, mismas a las que conquistó con su música, talento, carisma y presencia en el escenario. Sin lugar a dudas, vivirá para siempre a través del trabajo musical que realizó.