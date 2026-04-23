Mariska Hargitay REACCIONA a la cancelación de La Ley y el Orden, ¿volveremos a ver a Elliot Stabler?

La cancelación de la popular serie La Ley y el Orden en el mes de abril de 2026 tomó por sorpresa a millones de fans por todo el mundo, pero una de las reacciones que más llamaron la atención fue la de Mariska Hargitay, quien confesó que lloró al ver el mensaje de despedida de Christopher Meloni. Aunque la serie no continuará, todo indica que el personaje de Elliot Stabler podría seguir vivo dentro del universo de la franquicia.

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¿Qué dijo Mariska Hargitay sobre la cancelación de la serie?

Durante una entrevista, la actriz no fue capaz de ocultar sus emociones. Ella reveló que la conmovió al leer el mensaje de despedida de su compañero, dejando en claro que la química que vemos en pantalla va mucho más allá de lo que imaginamos. Ella destacó que su personaje y Stabler de alguna forma están muy vinculados y, aunque no se sabe si volverán a estar juntos, “de alguna forma lo están”.

¿Por qué Benson y Stabler son tan importantes?

Para los fanáticos que siguieron la serie desde el principio, crearon una conexión muy especial con ambos personajes. Y es que la relación que tienen Olivia Benson y Elliot Stabler es sin duda uno de los pilares emocionales de la franquicia.

¿Realmente terminó la historia de Elliot Stabler?

No necesariamente, todo apunta a que podríamos verlo de vuelta, solo que en otro tipo de proyectos relacionados con La Ley y el Orden. Se sabe que esta franquicia ha logrado crear su propio universo, por lo que los fans esperan que muy pronto haya noticias de un spin-off donde Elliot Stabler se convierta en el protagonista y, eventualmente, la actriz Mariska Hargitay se una a él, pues todos sabemos que Benson y Stabler siguen teniendo una historia fuertemente conectada.

¿Cómo te gustaría que fuera el regreso de Elliot Stabler?

