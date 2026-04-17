drop dead de Olivia Rodrigo: Letra al español, su significado y referencia a The Cure

Hace unas horas que Olivia Rodrigo liberó “drop dead”, el primer single de su próximo álbum de estudio que llevará por nombre ‘You seem pretty sad for a girl so in love’, el cuál en seguida despertó la emoción de millones de fans que la cantante estadounidense tiene por todo el mundo.

Apoyada de sintetizadores y un aura dream pop, Olivia Rodrigo jugó tanto con ritmos de rock de los 80’s así como con elementos alternativos entregando una canción que suena a su propio estilo pero a la vez es fresca con un coro para la historia en incluso hizo referencias a la mítica banda The Cure.

drop dead - Olivia Rodrigo letra al español

Esta primera canción además de contar una situación bastante romántica, se apoya en vivencias que son comunes pero abordadas desde el punto en el que el romance te hace manifestar cosas, imaginar y no solo eso, pues su referencia a The Cure atrapó al mundo, ¿Será que habrá una colaboración con Robert Smith?

Sé que el bar cierra a las 11

Pero espero que nunca te termines esa cerveza

Te sabes la letra completa de "Just Like Heaven".

Y ahora sé por qué las escribió, ahora que estás aquí parado.

Oh, una noche estaba aburrido en la cama y te espié en internet.

Es intuición femenina.

Porque siempre tuve una visión de nosotros parados así,

Todos apretados en la fila del baño.

Te ves como un ángel en las paredes de Versalles.

Nunca me había sentido tan viva,

pero bésame y podría morir.

Siento que voy a vomitar

Gancho de izquierda, puñetazo de derecha al estómago

Eres tan, tan bonito, chico,

estoy paranoica, te inventé.

Sí, me encantaría que me acompañaras a casa.

Si lo prometes, podemos ir muy despacio

porque tengo chicle y un montón de cosas que me gustaría saber.

¿Alguna vez has estado en Japón? ¿O has viajado en el Eurostar a Francia?

He estado dando indirectas toda la noche de que me encantaría que me tomaras de la mano, maldita sea

Y entonces tal vez podríamos besarnos apasionadamente

Quitarnos la ropa y caer al suelo

Seamos novios, salgamos

Y contémosle a todo el maldito mundo cómo...

Una noche estaba aburrida en la cama y te espié en internet.

Es intuición femenina.

Porque siempre tuve una visión de nosotros parados así,

Todos apretados en la fila del baño.

Te ves como un ángel en las paredes de Versalles.

Nunca me había sentido tan vivo

Pero bésame y tal vez

Piscis y un Géminis

Pero creo que podríamos hacernos muy bien juntos

Si me dejas quedarme a pasar la noche

Bueno, creo que tendré que quedarme para siempre

Piscis y Géminis

Pero creo que podríamos hacernos muy bien juntos

Si me dejas quedarme a pasar la noche

Bueno, creo que tendré que quedarme para siempre

Oh, una noche estaba aburrida en la cama

Y te aceché en Internet

Es intuición femenina.

Porque siempre tuve una visión de nosotros parados así,

Todos apretados en la fila del baño.

Te ves como un ángel en las paredes de Versalles.

Nunca he estado tan viva

Pero bésame y podría

Bésame y podría

Bésame y podría morir.

¿Cuándo sale el disco de Olivia Rodrigo ‘You seem pretty sad for a girl so in love’?

Este tercer álbum de estudio de Olivia rodrigo está programado para salir el 12 de junio y tras esta primer canción liberada, se espera que la artista explore sus emociones de una nueva manera, dejando de lado su característico color morado y tomando las situaciones con mayor madurez, misma que se ve reflejada en su sonido y en su visión musical.