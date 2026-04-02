You seem pretty sad for a girl so in love: Olivia Rodrigo confirma nuevo álbum, esta es su fecha de lanzamiento y lo que se espera

Este jueves, de manera totalmente sorpresiva, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo confirmó que su nuevo álbum está a pocos meses de llegar, noticia que despertó mucha emoción dentro de su fandom que ha esperado pacientemente tras el éxito de ‘GUTS’ de 2023.

Este tercer álbum llevará por nombre 'You seem pretty sad for a girl so in love', donde se espera un trabajo más introspectivo debido a la madurez que la artista ha adquirido en los últimos años, mismo que la ha posicionado como una de las artistas más escuchadas de la actualidad.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Olivia Rodrigo?

A través de un posteo en todas sus redes sociales, Olivia compartió que este nuevo disco estará disponible en todo el mundo el próximo 12 de junio:

“Mi tercer álbum, 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', sale el 12 de junio. Estoy muy orgullosa de este disco y ¡tengo muchísimas ganas de que lo escuchen! ¡Ya disponible para reservar!”, anuncio que tomó de sorpresa a propios y extraños luego de tres años de estar alejada del estudio de grabación.

my third album ‘you seem pretty sad for a girl so in love’ is out June 12th. I am so proud of this record and I can’t wait for you to hear it. available for preorder now! 🩷 https://t.co/eCezvY6UZn pic.twitter.com/DBuxIUCtrK — Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) April 2, 2026

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Olivia Rodrigo?

Uno de los aspectos a tomar en cuenta es que su característico color morado ya ha quedado atrás, optando por una estética rosa, lo cuál habla de una manera diferente en la que abordará las emociones en esta nueva era musical, pues aunque a sus 23 años sigue siendo muy joven, ahora ve el mundo de una manera completamente distinta.

Se sabe que Dan Nigro estará de nuevo bajo la producción de este nuevo álbum y es que este productor la ha acompañado en todos sus discos, por lo que podríamos esperar un sonido similar a lo que ya conocemos… Pero con nuevos tintes de rock e incluso new wave, sobre todo por acercamiento a la leyenda Robert Smith de The Cure hace unos días, lo que habla de una evolución tanto musical como lírica.