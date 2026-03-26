¿Habrá gira por México este 2026? Paul McCartney anuncia nuevo disco tras varios años y estrena canción

Este jueves, el mítico músico, Sir Paul McCartney hizo oficial el anuncio de un disco de música nueva en cual llevará por nombre ‘The Boys of Dungeon Lane’, despertando la emoción de millones de fanáticos de esta leyenda de la música que no para de agrandar su legado dentro del arte.

Todo parece indicar que el ex-beatle ha vuelto de lleno al mundo de la música pues, este sería su primer trabajo de estudio tras 6 años, cuando en 2020 publicó ‘McCartney III’, por lo que ha despertado grandes expectativas en este regreso y sobre lo que este implicaría a sus 83 años.

¿Qué se sabe del nuevo disco de Paul McCartney?

Hace unos minutos Paul posteó un video en sus redes sociales, junto a la de The Beatles donde se logra ver una adaptación justo a los 60’s, época cuando se formaron como banda, lo que podría ser un guiño a la melancolía de su legado.

“Mirando hacia atrás en tu vida, vas, 'Wow, ¿de verdad hicimos eso?! Todo eso vuelve a inundarse... Es como un sueño. ", se logra leer en la descripción de este pequeño corto.

Si bien, el anuncio de la llegada de este disco tomó a todo mundo de sorpresa, se ha confirmado que ‘The Boys of Dungeon Lane’ saldrá el próximo viernes 29 de mayo, e incluso hoy el músico estrenó el primer single de este material, “Days We Left Behind”.

¿Habrá una nueva gira de Paul McCartney?

Este 2026 está siendo un año bastante importante para Paul, pues además del estreno de este nuevo disco, también regresará a los escenarios, pues se estará presentando este fin de semana en el Fonda Theatre de Los Ángeles en una fecha doble para un público bastante limitado, pues solamente 1,200 podrán acceder.

Si tomamos en cuenta esta nueva actividad en directo más el lanzamiento de su nuevo disco, todo apunta a que el músico británico estaría por iniciar una nueva gira, donde seguramente estará llegando a México, por lo que debemos de estar atentos a cualquier novedad pues la relación de McCartney con nuestro país se ha vuelto especial.