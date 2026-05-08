Paul McCartney y Ringo Starr comparten su PRIMERA canción a dueto, esto es lo que significa la emotiva letra de los ex Beatles
Este viernes amanecimos con una de las noticias musicales del año que ha emocionado a todos los fanáticos de la música y el rock en general, pues Paul McCartney y Ringo Starr, (los miembros aún vivos de The Beatles) han estrenado una canción juntos tras varias décadas.
Uno de los detalles más especiales de este estreno es que es su primer dueto vocal desde que tocaban en The Beatles, por lo que prácticamente estamos viviendo historia pura del rock, siendo esta la banda más influyente de todos los tiempos, siendo “Home to Us” un emotivo homenaje a los orígenes de ambos, así como a sus compañeros ya fallecidos.
¿De qué trata “Home to Us”, la nueva canción de Paul McCartney?
Paul ha compartido que escribió la canción pensando en la infancia de los dos, siendo que estos (además de George y John) tuvieron orígenes similares en Liverpool, por lo que esa conexión siempre estuvo presente.
Originalmente Ringo iba a cantar únicamente los coros pero fue convencido por el mítico bajista de cantar la letra completa en un dúo vocal, siendo algo que nunca habían compartido en más de 50 años de hacer música juntos, dejando una canción bastante especial para este próximo álbum de Paul McCartney.
Letra al español de Home to Us de Paul McCartney ft Ringo Star
El lugar donde solíamos vivir
Se podría decir que no era gran cosa
Pero era nuestro hogar,
Y se te podría perdonar
Si pensaras que era un lugar duro
Pero era nuestro hogar,
Las rosas del jardín empezaron a marchitarse
Y luego se convirtieron en polvo
Pero era nuestro hogar.
No nos preocupaba adónde nos llevaría el camino
No había tiempo para armar un escándalo porque era todo lo que conocíamos
El mundo a nuestro alrededor no era seguro
El lugar se estaba cayendo a pedazos
Pero era mi ciudad natal
Y era nuestro hogar.
La señora de la colina bebía brandy
Comía caviar, la anfitriona perfecta
Mi madre estaba en la cocina lavando los platos en el fregadero
Y luego quemó la tostada
Los niños estaban en el callejón jugando a la pelota
Hasta que se puso el sol
Pero esa era mi ciudad natal
Y era nuestro hogar
(No nos preocupaba adónde nos llevaría el camino)
No había tiempo para armar un escándalo porque era todo lo que conocíamos.
(El mundo a nuestro alrededor no era seguro)
El lugar se estaba cayendo a pedazos,
Pero esa era mi ciudad natal
Y era todo lo que conocía
Porque era nuestro hogar,
El lugar donde solíamos jugar
Estaba en medio de la calle
Pero era nuestro hogar
Y cuando el cielo estaba gris
De todos modos, no importaba
Pero era nuestro hogar.
Las rosas del jardín comenzaron a marchitarse
Y luego se convirtieron en polvo
Pero era nuestro hogar.
Sí, era nuestro hogar.
¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Paul McCartney?
Este nuevo disco de estudio que llevará por título de ‘The Boys of Dungeon Lane’ se estrenará de manera mundial el próximo viernes 29 de mayo, el cuál se espera que sea uno de los mayores trabajos de Paul McCartney en solitario debido a la introspección que ha dejado ver en los primeros dos adelantos “Days We Left Behind” y ahora con “Home to Us” junto a Ringo.
Los fans han especulado que este disco podría interpretarse como una despedida, pues el músico de 83 años estaría por poner fin definitivamente a su carrera musical tras más de 6 décadas sonando por todo el mundo.