Phil Collins rompe el silencio: vive con enfermera 24/7 y preocupa a sus fans por su salud

Phil Collins, una de las voces más legendarias de la música, reveló una impactante noticia: actualmente vive bajo atención médica 24/7 debido a varios problemas de salud que se han acumulado en los últimos años. El cantante y baterista de Genesis confirmó que tiene una enfermera viviendo en su casa con él, todo para asegurarse de que tome sus medicamentos correctamente y de esta forma pueda mantenerse estable.

El artista decidió revelar la noticia en una nueva entrevista para el programa Eras, de BBC Two, donde el músico habló sin filtros de cómo ha sido su vida desde que su cuerpo le empezó a pasar factura.

Phil Collins bajo cuidado médico las 24 horas: qué le pasó

Sus problemas de salud son algo complicados; según reveló el intérprete de “In the Air Tonight” esta situación es “algo continuo”. Por si fuera poco, detalló que no se trata solo de una enfermedad, sino más bien de múltiples problemas físicos que se le juntaron de golpe. Entre los puntos más delicados que mencionó están:



Problemas en los riñones , que se complicaron más con el tiempo.

, que se complicaron más con el tiempo. Cinco cirugías de rodilla.

Dificultad para caminar , por lo que necesita muletas o asistencia.

, por lo que necesita muletas o asistencia. Una experiencia complicada en el hospital, donde incluso contrajo COVID.

Su retiro de los escenarios: por qué ya no puede tocar como antes

Ya tenía mucho tiempo que los fans se preguntaban por la ausencia de Phil Collins y es que el artista ya no aparece en escenarios como antes. En esta entrevista despejó un poco las dudas cuando reveló que en 2007 sufrió una lesión en su columna, lo que complicó su salud.

En 2017 incluso tuvo que posponer un show en Londres tras sufrir una caída relacionada con el llamado drop foot, el cual es una condición que dificulta levantar el pie al caminar.

Phil Collins lleva dos años sobrio

Uno de los momentos más honestos y duros de la entrevista fue cuando Collins admitió que su consumo de alcohol influyó en sus problemas renales. Afortunadamente, el alcohol es cosa del pasado, pues también confirmó que ya lleva dos años sobrio.

¿Phil Collins volverá a la música? Esto fue lo que dijo

A pesar de lo duro que ha sido mantener su salud, Phil dejó abierta la posibilidad de volver a crear música, aunque sea en otro formato. Reveló que tiene varias ideas inconclusas en las cuales quiere trabajar: “Tal vez todavía hay vida en el viejo perro… ya verán.”

