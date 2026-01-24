Jason Momoa como Lobo en Supergirl: Revelan oficialmente el primer vistazo del personaje en el tráiler oficial

Luego de que se revelara hace unos meses el primer tráiler de Supergirl: Woman of Tomorrow los fans nos quedamos con más ganas de ver cómo luce Jason Momoa caracterizado para el personaje de Lobo . Pues parece ser que DC Studios escuchó nuestras plegarias y presentó un teaser con un vistazo más completo de este personaje, listo para causar caos en el nuevo universo de DC.

Si no has visto este emocionante teaser donde finalmente vemos a Jason Momoa con otro imponente personaje de DC, te lo dejamos a continuación para que no te lo pierdas:

Jason Momoa como Lobo el casting favorito de los fans

Esta revelación es muy importante, pues desde que se anunció que el actor sería parte del reparto y que daría vida a este personaje, los fans se volvieron locos. Y es que Momoa parece haber nacido para dar vida a Lobo.

En el tráiler, su look deja claro que DC sabe perfectamente lo que los fans queríamos ver en el actor y que no nos darán un villano genérico. Este personaje está hecho para robar pantalla aunque aparezca durante poco tiempo, y Lobo es exactamente eso en los cómics. Y es que este mercenario es famoso por ser una fuerza imparable: brutal, impredecible y capaz de pelearle a pesos pesados como Superman.

¿De qué trata Supergirl: Woman of Tomorrow?

La historia que veremos en la película pone a Kara Zor-El (Milly Alcock) en el centro de un viaje mucho más emocional y oscuro de lo que muchos esperan para esta superheroína.

El tráiler deja claro que veremos una Supergirl más marcada por el dolor, con un lado vulnerable y una energía de venganza que la empuja a actuar. En la sinopsis nos advierten que Kara se unirá a una chica con la que se embarcará en una de las misiones más complicadas de su vida.

¿Cuándo se estrena Supergirl en cines?

Ya está confirmado que Supergirl: Woman of Tomorrow llega a cines el 26 de junio de 2026, dirigida por Craig Gillespie y con un cast que incluye también a otros grandes talentos como Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Emily Beecham.

¿Estás listo para ver a Jason Momoa en acción?