Phil Collins reaparece frente a su batería tras años de ausencia y emociona al mundo

En redes sociales se ha vuelto viral un alegre momento en el que se puede ver al grandioso Phil Collins sentarse frente a su icónica batería después de más de una década, y es en ese reencuentro con el instrumento que lo acompañó por gran parte de su carrera que conmovió profundamente a sus fans alrededor del mundo.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el momento ocurrió como registro para el documental de Phil Collins: Drummer First, donde se muestra cómo el legendario músico se encuentra con las percusiones que utilizó en la histórica gira We Can’t Dance de 1992.

A sus 75 años, Collins enfrenta los efectos de una grave lesión en las vértebras del cuello, lo que le provoca daño neurológico, afectando la movilidad de sus manos y piernas, motivo que lo orilló a alejarse de los escenarios.

El impacto de Phil Collins en la música y el cine

A lo largo de la historia Phil Collins no solo se presenta como figura clave de la historia del rock, sino también dentro de la historia del cine y por supuesto de todas las generaciones que crecieron con su música: temas como “In the Air Tonight” la cual salió en Risky Business (1983), (You'll Be In My Heart) - "Hijo de Hombre" (Son of Man) - "Lo extraño que soy" (Strangers Like Me) - "Dos mundos" (Two Worlds) - "Desbaratando el campamento" (Trashin' The Camp) - "Bienvenido" (Welcome) entre muchas otras, consolidándose no solo como baterista, sino como compositor y productor influyente.

Un momento emotivo para los fans

El reencuentro de Phil Collins con la batería no solo representa un episodio nostálgico; más bien es una muestra de resiliencia, pues a pesar de las dificultades físicas que ha enfrentado a lo largo de los años, su regreso frente a las cámaras fue recibido con amor, aplausos y esperanza. En un mundo donde la nostalgia y la música se entrelazan, ver a Phil Collins frente a su batería de nuevo fue, sin duda, un momento histórico que muchos no olvidarán.