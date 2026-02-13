Phil Collins reaparece frente a su batería tras años de ausencia y emociona al mundo
Phil Collins, de 75 años, sorprendió y emocionó al mundo al reencontrarse con su icónica batería tras más de una década alejado del instrumento por problemas de salud.
En redes sociales se ha vuelto viral un alegre momento en el que se puede ver al grandioso Phil Collins sentarse frente a su icónica batería después de más de una década, y es en ese reencuentro con el instrumento que lo acompañó por gran parte de su carrera que conmovió profundamente a sus fans alrededor del mundo.
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el momento ocurrió como registro para el documental de Phil Collins: Drummer First, donde se muestra cómo el legendario músico se encuentra con las percusiones que utilizó en la histórica gira We Can’t Dance de 1992.
A sus 75 años, Collins enfrenta los efectos de una grave lesión en las vértebras del cuello, lo que le provoca daño neurológico, afectando la movilidad de sus manos y piernas, motivo que lo orilló a alejarse de los escenarios.
El impacto de Phil Collins en la música y el cine
A lo largo de la historia Phil Collins no solo se presenta como figura clave de la historia del rock, sino también dentro de la historia del cine y por supuesto de todas las generaciones que crecieron con su música: temas como “In the Air Tonight” la cual salió en Risky Business (1983), (You'll Be In My Heart) - "Hijo de Hombre" (Son of Man) - "Lo extraño que soy" (Strangers Like Me) - "Dos mundos" (Two Worlds) - "Desbaratando el campamento" (Trashin' The Camp) - "Bienvenido" (Welcome) entre muchas otras, consolidándose no solo como baterista, sino como compositor y productor influyente.
Un momento emotivo para los fans
El reencuentro de Phil Collins con la batería no solo representa un episodio nostálgico; más bien es una muestra de resiliencia, pues a pesar de las dificultades físicas que ha enfrentado a lo largo de los años, su regreso frente a las cámaras fue recibido con amor, aplausos y esperanza. En un mundo donde la nostalgia y la música se entrelazan, ver a Phil Collins frente a su batería de nuevo fue, sin duda, un momento histórico que muchos no olvidarán.