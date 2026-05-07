¿Habrá invitados sorpresa en el concierto de BTS hoy 7 de mayo? Estas son las teorías que enloquecen al ARMY

La emoción ya se siente en cada rincón de la CDMX por el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros de este 7 de mayo. Las ARMY se preparan para una de las noches más asombrosas de su vida y muchas han comenzado a preguntarse si habrá algún invitado especial. Pues últimamente, es tradición que los artistas inviten a otras celebridades a sus conciertos. Desafortunadamente, no hay invitados especiales en redes sociales. Lo que sí se sabe es que se espera que canten canciones exclusivas para México y que los chicos prepararon momentos únicos para el público mexicano en su World Tour Arirang.

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¿Qué artistas podrían aparecer con BTS en México?

Por el momento no se puede asegurar nada, pues todo se mantiene en absoluto secreto. Algunos fans aseguran que llegará alguien y hay fuertes teorías al respecto, como la aparición de:



Halsey

Becky G

Shakira

Recordemos que todo es mera especulación, pues no hay nada confirmado por parte de la agrupación. Además de que algunos nombres en la lista, como el de Shakira, pertenecen a artistas que están en sus propias giras. La razón por la que se especula que alguno de ellos podría aparecer es porque todos estos han colaborado anteriormente con BTS o con algunos de sus integrantes; esto pone a muchos a pensar que no sería tan descabellada su participación.

La verdadera sorpresa: canciones exclusivas

Aunque no se pueden asegurar invitados, el verdadero misterio y posibles sorpresas se encuentran en el setlist, pues se reporta que BTS ya tiene preparadas canciones sorpresa distintas para cada una de sus fechas en CDMX. Entre las favoritas para esta noche están:



Airplane Pt.2

Home

Blood Sweat & Tears

Black Swan

Dionysus

Algunos apuntan que podría incluirse un tema con referencias a la música latina o que incluso puedan meter frases en español para conectar con su público mexicano.