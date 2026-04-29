Preventa de Karol G; que NO se te pase la oportunidad de conseguir tus boletos para su concierto en la Ciudad de México y Monterrey

Este jueves arranca la preventa para los conciertos de Karol G en México que se estarán llevando a cabo en noviembre de este año como parte de su gira ‘Viajando Por el Mundo Tropitour 2026’, por lo que te contaremos todos los detalles para que formes parte de estas fechas imperdibles.

La relación de Karol G con nuestro país es como una historia de amor, pues desde sus comienzos el público mexicano la ha recibido como pocos países, llegando a generar una conexión única que se verá reflejada en estos conciertos de La Bichota en el Estadio BBVA de Monterrey este 06 de noviembre y en el Estadio GNP de la CDMX el 13.

¿A qué hora es la preventa de boletos del concierto de Karol G en México?

La preventa bancaria para comprar boletos del concierto de La Bichota será este miércoles 29 de abril en punto de las 2:00 pm del centro de México, por lo que te recomendamos estar al pendiente de la fila virtual de la boletera de TicketMaster.

¿Cuándo es la venta general de boletos para el concierto de Karol G en México?

Una vez pasada la preventa y a la espera de qué secciones queden disponibles, la venta general al público será este jueves 30 de abril y de igual manera, esta se llevará a cabo a las 2:00 pm tomando en cuenta el horario del centro de México.

¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de Karol G?

De momento Karol G únicamente ha confirmado dos conciertos, uno en el Estadio GNP de la Ciudad de México y otro en el Estadio BBVA de Monterrey y los precios son los siguientes:

Precio de boletos para Karol G en el Estadio GNP - CDMX

Pits: $12,264

$12,264 General A: $4,943

$4,943 General B: $1,848

$1,848 GNP: $4,737 - $5,780 - $6,158 - $7,224 y $8,172

$4,737 - $5,780 - $6,158 - $7,224 y $8,172 Verde B: $3,331 - $3,931 - $3,997 - $4,700 y $5,270

$3,331 - $3,931 - $3,997 - $4,700 y $5,270 Naranja B: $2,703 - $3,136 - $3,450 - $3,784 y $4,402

$2,703 - $3,136 - $3,450 - $3,784 y $4,402 Verde C: $2,046 - $2,455 y $3,534

$2,046 - $2,455 y $3,534 Naranja C: $1,228 - $1,350 y $1,985

$1,228 - $1,350 y $1,985 Personas con discapacidad: $1,848

Paquetes VIP



VIP 200 Copas (Pit izquierdo): $35,979

$35,979 VIP Ivonny Bonita (Zona GNP): $20,735

$20,735 VIP Latina Foreva (Zona GNP): $19,425

$19,425 VIP Carolina (General A): $13,038

$13,038 VIP Papacito (General B): $8,348

Precio de boletos para Karol G en el Estadio BBVA - Monterrey

Pits: $12,276

$12,276 Cancha VIP A y B: $5,394

$5,394 Club Seat: $4,687 - $5,625 y $6,562

$4,687 - $5,625 y $6,562 Norte General: $1,550

$1,550 Norte Alta: $1,835 - $2,455 y $3,162

$1,835 - $2,455 y $3,162 Norte Baja: $1,959 - $2,790 y $3,199

$1,959 - $2,790 y $3,199 Ote. Alta Plus: $3,088 y $4,278

$3,088 y $4,278 Ote. Alta: $2,840 y $3,935

$2,840 y $3,935 Ote. Baja: $3,658 y $4,755

$3,658 y $4,755 Pte. Alta: $2,840 y $3,935

$2,840 y $3,935 Pte. Alta Plus: $3,088 y $4,278

$3,088 y $4,278 Pte. Baja: $3,658 y $4,755

$3,658 y $4,755 Personas con discapacidad: $1,835

Paquetes VIP



VIP 200 Copas (Pit derecho): $35,989

$35,989 VIP Ivonny Bonita (Pte. Baja): $19,865

$19,865 VIP Latina Foreva (Pte. Baja): $18,555

$18,555 VIP Carolina (A y B): $13,402

$13,402 VIP Papacito (cancha general): $8,335