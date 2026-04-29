Preventa de Karol G; que NO se te pase la oportunidad de conseguir tus boletos para su concierto en la Ciudad de México y Monterrey
Que no se te pase la preventa y la venta de boletos para el concierto de Karol G en la Ciudad de México y Monterrey como parte de su ‘Viajando Por el Mundo Tropitour 2026’.
Este jueves arranca la preventa para los conciertos de Karol G en México que se estarán llevando a cabo en noviembre de este año como parte de su gira ‘Viajando Por el Mundo Tropitour 2026’, por lo que te contaremos todos los detalles para que formes parte de estas fechas imperdibles.
La relación de Karol G con nuestro país es como una historia de amor, pues desde sus comienzos el público mexicano la ha recibido como pocos países, llegando a generar una conexión única que se verá reflejada en estos conciertos de La Bichota en el Estadio BBVA de Monterrey este 06 de noviembre y en el Estadio GNP de la CDMX el 13.
¿A qué hora es la preventa de boletos del concierto de Karol G en México?
La preventa bancaria para comprar boletos del concierto de La Bichota será este miércoles 29 de abril en punto de las 2:00 pm del centro de México, por lo que te recomendamos estar al pendiente de la fila virtual de la boletera de TicketMaster.
¿Cuándo es la venta general de boletos para el concierto de Karol G en México?
Una vez pasada la preventa y a la espera de qué secciones queden disponibles, la venta general al público será este jueves 30 de abril y de igual manera, esta se llevará a cabo a las 2:00 pm tomando en cuenta el horario del centro de México.
¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de Karol G?
De momento Karol G únicamente ha confirmado dos conciertos, uno en el Estadio GNP de la Ciudad de México y otro en el Estadio BBVA de Monterrey y los precios son los siguientes:
Precio de boletos para Karol G en el Estadio GNP - CDMX
- Pits: $12,264
- General A: $4,943
- General B: $1,848
- GNP: $4,737 - $5,780 - $6,158 - $7,224 y $8,172
- Verde B: $3,331 - $3,931 - $3,997 - $4,700 y $5,270
- Naranja B: $2,703 - $3,136 - $3,450 - $3,784 y $4,402
- Verde C: $2,046 - $2,455 y $3,534
- Naranja C: $1,228 - $1,350 y $1,985
- Personas con discapacidad: $1,848
Paquetes VIP
- VIP 200 Copas (Pit izquierdo): $35,979
- VIP Ivonny Bonita (Zona GNP): $20,735
- VIP Latina Foreva (Zona GNP): $19,425
- VIP Carolina (General A): $13,038
- VIP Papacito (General B): $8,348
Precio de boletos para Karol G en el Estadio BBVA - Monterrey
- Pits: $12,276
- Cancha VIP A y B: $5,394
- Club Seat: $4,687 - $5,625 y $6,562
- Norte General: $1,550
- Norte Alta: $1,835 - $2,455 y $3,162
- Norte Baja: $1,959 - $2,790 y $3,199
- Ote. Alta Plus: $3,088 y $4,278
- Ote. Alta: $2,840 y $3,935
- Ote. Baja: $3,658 y $4,755
- Pte. Alta: $2,840 y $3,935
- Pte. Alta Plus: $3,088 y $4,278
- Pte. Baja: $3,658 y $4,755
- Personas con discapacidad: $1,835
Paquetes VIP
- VIP 200 Copas (Pit derecho): $35,989
- VIP Ivonny Bonita (Pte. Baja): $19,865
- VIP Latina Foreva (Pte. Baja): $18,555
- VIP Carolina (A y B): $13,402
- VIP Papacito (cancha general): $8,335
Aquí los mapas de precios para Karol G con Viajando por el Mundo Tropitour en CDMX y MTY 🌴 pic.twitter.com/xuiJLJp8Nv— Ocesa Total (@ocesa_total) April 28, 2026