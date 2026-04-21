A 10 años de su muerte, lanzan CANCIÓN INÉDITA de Prince y emociona a los fans

A una década de su fallecimiento, los herederos de Prince tomaron la inesperada decisión de liberar la canción inédita “With This Tear”, una grabación original realizada en 1991 que nunca había sido publicada de manera oficial. Puede que esta te resulte familiar y es que resulta que el tema ya había sido interpretado por Céline Dion en 1992, solo que ahora ya podrá escucharse en la voz del propio Prince desde hoy. Lo mejor de todo es que la pieza ya está disponible en plataformas digitales bajo los sellos NPG Records y Legacy Recordings.

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¿Qué es “With This Tear” y por qué no se había escuchado antes?

“With This Tear” es el título de una balada íntima compuesta, producida e interpretada por Prince. Este audio fue grabado en noviembre de 1991 en Paisley Park, su icónico estudio en Minnesota. Sin embargo, esta nunca salió a la luz, pues con el tiempo quedaría archivada. Después de un tiempo, el artista tomó la decisión de cederla a Céline Dion, quien la incluyó en su álbum homónimo de 1992.

La verdad es que ceder alguna de sus canciones a otros artistas no era algo raro en Prince, pues era un hombre con un talento tan grande, que creaba más música de la que podía llegar a publicar.

¿Por qué se lanza justo ahora, 10 años después?

Aunque lo parezca, el estreno no es una casualidad. Resulta que esta revelación coincide con el décimo aniversario de la muerte del artista, ocurrida el 21 de abril de 2016. Su propia canción se convirtió en un homenaje para él mismo y su legado creativo. Demostrando que es muy probable que haya cientos de canciones dentro de su archivo, las cuales puede que nunca lleguemos a escuchar.

¿Qué tiene de especial esta nueva versión?

Antes de ser lanzada al público, la grabación fue restaurada y mezclada nuevamente por el productor Chris James, nominado al Grammy. Esto permite que hoy estemos escuchando esta canción con una calidad impecable sin perder la esencia original. Algo similar a lo que pasó con aquella canción perdida de John Lennon que salió hace un par de años.