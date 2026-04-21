ÚLTIMA HORA: Muere actor de icónicas series médicas tras dura batalla contra el glioblastoma

Los fanáticos de las series médicas están de luto luego del fallecimiento de Rif Hutton a los 73 años en su casa de Pasadena, California. El actor enfrentó durante un año el glioblastoma, un agresivo tipo de cáncer cerebral que padecía. La noticia fue confirmada por su esposa y rápidamente los medios han dado difusión a su partida. Hutton tenía una impresionante carrera en la que abarcó casi 200 producciones, la mayoría series médicas y dramas televisivos que marcaron a toda una generación.

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¿Qué enfermedad tenía y cómo fue su última etapa?

Rif Hutton fue diagnosticado en marzo de 2025 con glioblastoma. Se trata de uno de los tumores cerebrales más agresivos que existen, pues suele tener un avance rápido y hay muy pocas opciones de tratamiento. Desde que supo que estaba enfermo, el actor habló mucho públicamente sobre la importancia del apoyo emocional al paciente y la investigación médica.

¿En qué series médicas y programas participó?

No siempre fue el protagonista, pero eso no impidió que su rostro se volviera inconfundible en varias series y telenovelas de Estados Unidos. Participó en series como:



Doogie Howser, M.D.

General Hospital

JAG

Seinfeld

NCIS: Los Ángeles

Esto solo por mencionar algunas de sus participaciones.

|Crédito: Warner Bros. Television

¿Por qué era tan reconocido en la industria?

Era un actor imparable que participó en un sinfín de series de televisión; además, también fue una figura clave en el mundo del doblaje en Estados Unidos. Algo que llama la atención es que, aunque nunca se volvió un artista de renombre, siempre se le podía ver en alguna producción y es muy probable que millones de fans lo vieran en más de una ocasión dando vida a un personaje. Dicho de otra forma, siempre estuvo ahí aunque no lo notáramos.

Algo es seguro: Rif Hutton siempre será recordado en la industria como un actor constante, comprometido y respetado.