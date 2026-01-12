MUERE Matt Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y fundador de Black Midi

El mundo de la música está de luto , luego de que se diera a conocer que, el guitarrista y fundador de Black Midi muriera, hablamos de Matt Kwasniewski-Kelvin. El artista contaba con 26 años de edad y de acuerdo con los primeros informes, la noticia se dio a conocer por el sello discográfico de la banda, Rough Trade Records a través de un comunicado.

¿De qué murió Matt Kwasniewski-Kelvin?

“Con tristeza profunda lamentamos informar, como familia, que Matt Kwasniewski-Kelvin, murió tras una larga batalla con su salud mental. Un talentoso músico, un amable y querido joven falleció a pesar de todos los esfuerzos. Matt Kwasniewski-Kelvin tenía 26 años. Será amado por siempre. Por favor, toma un momento para evitar que, esto siga sucediendo a nuestros jóvenes”, se puede leer en dicho comunicado que se compartió en las redes sociales.

En esta publicación se puede ver la imagen del escrito con un mensaje que se enfoca en la salud mental y dice lo siguiente: “Si estás sufriendo problemas de salud mental, por favor, acércate con tus seres queridos o una de las organizaciones”.

¿Quién era Matt Kwasniewski-Kelvin?

Matt Kwasniewski-Kelvin era un guitarrista bastante talentoso quien dio parte del sonido de Black Midi, en el álbum de su debut de la banda que fue lanzado en el 2019 con una gran aceptación. Este grupo de Reino Unido de hecho pasó por todos los géneros, pero siempre se llevó el aplauso de la crítica experta; esta banda tiene 3 álbumes que fueron grabados en estudio antes de que desaparecieran.

¿Cómo detectar señales tempranas de enfermedades mentales?

La detección temprana de los trastornos mentales en algunas personas es fundamental para poder brindar apoyo y sobre todo, el tratamiento adecuado para quienes lo sufren. Estos males afectan a las personas de cualquier edad y pueden repercutir en su bienestar emocional y en su calidad de vida.

Para saber cuáles son las señales de enfermedades mentales, lo importante es observar el comportamiento de quien podría estar sufriendo este tipo de mal; y si la persona padece depresión, ansiedad, trastorno bipolar o de alimentación, esto podría indicar que el sujeto padece de esta enfermedad.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

Puedes comunicarte a la Línea de la Vida ya que la institución trabaja las 24 horas los 365 días del año y el número de contacto es: 800-911-2000

SAPTEL ofrece la atención gratuita por teléfono y chat y su número es 55-52–59-81-21 o el 800-472-7835

SIMSAE también ofrece ayuda psicológica gratis a través de su línea gratuita: 800-911-32-32