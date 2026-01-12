El mundo de las caricaturas está de LUTO, Guy Moon murió en un TERRIBLE accidente y estas son sus obras

El mundo de las caricaturas está de luto, luego de que se diera a conocer que, Guy Moon murió en un terrible accidente. El siniestro se dio el pasado 8 de enero cuando el estadounidense de 63 años perdió el control y tuvo un altercado en una zona de Los Ángeles, California en Estados Unidos; la familia del compositor fue quien confirmó a través de Facebook la trágica noticia.

Te puede interesar: K-Pop Demon Hunters se lleva los Golden Globes 2026 y se posiciona como LA FAVORITA para los Oscars 2026

¿Quién era Guy Moon?

Guy Moon era un compositor que tuvo varios proyectos importantes en el mundo del entretenimiento, específicamente en las caricaturas. Este hombre nació el 7 de febrero de 1962, pero se fue a vivir en 1986 a California, y en poco tiempo consiguió que lo eligieron para componer temas o intros de algunas caricaturas .

De acuerdo con USA Today, uno de sus primeros éxitos fue el intro de La Vaca y el Pollito, caricatura que se estrenó en 1997, y desde ese momento fue requerido para crear la música de otros proyectos, pero ahora en Nickelodeon.

Entre sus creaciones están: La Vaca y el Pollito, Las sombrías aventuras de Billy & Mandy, Danny Phanton, Los Padrinos Mágicos, Chalk Zone, Tak & the Power of Juju, Back at the Barnyard, Ben 10 y Jhony Bravo.

¿Cuáles son los premios que ganó Guy Moon?

Gracias a su participación en la serie que cuenta las aventuras de Los Padrinos Mágicos, el intro de dicho proyecto hizo que tuviera 4 nominaciones a los premios Emmy. Sin embargo, no sólo se centró en las caricaturas, también colaboró en películas de Live-Action como: E l Club de la Pelea protagonizada por Brad Pitt, y en otras series animadas de la plataforma de Streaming de la N.

Estos fueron los proyectos de Guy Moon en el ámbito cinematográfico

El Club de la Pela, Brady Bunch, Mystic Pizza, Minority Report, Forty sevens days with Jesus, Big Time Rush, La Granja, Password, The electric piper, Corazón latino, Las aventuras reales de Jhonny Quest, Sueños de California, Una nueva vida y Estrellas de dibujos animados al rescate.

¿Cuál fue el último trabajo de este compositor?

El último trabajo del compositor Guy Moon fue para series y películas como: TV The Artist que se estrenó en el 2025 y para los ocho episodios de The Green Veil. En cuanto a su vida privada, tuvo un matrimonio donde procreó 3 hijos, mismos que estaban esperando festejar su cumpleaños el próximos 7 de febrero en Wisconsin.