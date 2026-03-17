Revelan PRÓXIMA gira mundial de Radiohead, ¿Vendrán a México?

Buenas noticias para los fanáticos de Radiohead pues todo apunta a que la banda estadounidense regresará a los escenarios este 2027 tras varios años de escepticismo y de proyectos alternos, dando paso a una nueva etapa de la banda liderada por Thom Yorke que conquistó al mundo en la década de los 90's.

De acuerdo en palabras de su guitarrista, Ed O’ Brian, la banda tiene intenciones de volver a presentarse en vivo en una gira aunque estas serán cada vez más cortas, levantando muchas dudas sobre las ciudades donde se puedan presentar.

¿Qué se sabe sobre la gira de Radiohead y en 2027?

En primeras palabras de O’ Brian en una entrevista para Rolling Stone, la banda únicamente tendría intenciones de dar giras de 20 presentaciones como la última vez que estuvieron en Europa, siendo esta una gira más íntima y exclusiva, para al final agregar quizá unas 5 fechas más, aunque esto se decidirá con el tiempo.

De acuerdo con el músico, la banda habría elegido este formato con el fin de darlo todo en cada presentación; donde el músico declaró lo siguiente:

"No queremos que parezca que actuamos por inercia, o que estamos agotados. Tenemos qué ser capaces de hacerlo, ¿Y saben qué? Ya no somos unos jovencitos", pues cabe recordar que los miembros de la banda tienen una media de 57 años, por lo que a estas alturas es importante que también prioricen su salud.

¿Radiohead tendrá conciertos en México?

Dentro de esta entrevista, se dejó ver que Radiohead tiene planes de que esta breve gira incluya Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, por lo que hay una gran probabilidad de que Thom Yorke y compañía puedan presentarse en nuestro país después de casi una década de no presentarse en México.

Respecto a nueva música, por ahora no se le ve a la banda muy motivada por entrar en conjunto al estudio, pues en los últimos años, miembros de Radiohead se han enfrascado mayormente en impulsar proyectos alternos por lo que el panorama para algún estreno no es muy viable por ahora.

