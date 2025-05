¡Sabotaje, plagios y demandas! La historia que no conocías detrás de Creep de Radiohead

Hay canciones que parecieran estar destinadas a la inmortalidad desde antes de su concepción. Algo así sucedió con “Creep" de Radiohead, un polémico tema rodeado por intentos de sabotaje, demandas, plagios y más. Te contamos la historia detrás de la canción más famosa de la banda de rock alternativo más importante de nuestros días.

¿De qué habla Creep de Radiohead?

Probablemente Thom Yorke no dimensionaba el impacto que tendría “Creep”, el tema lanzado en 1992 e incluído en Pablo Honey (1993). Se dice que el líder de la banda escribió el tema a finales de los ochenta, cuando aún cursaba la universidad. Lejos de ser una canción romántica podría rayar en lo depresivo: un chico ‘raro’ que no entiende su lugar en el mundo se enamora de una mujer tan hermosa como un ángel; así de simple.

Sin embargo, esa temática representó un obstáculo para su difusión, pues las estaciones de radio de aquellos años decidieron ‘censurarla’ por considerarla depresiva y nociva para la juventud. Eventualmente se convertiría en el éxito que todos conocemos, pues los medios ‘no formales’ se encargaron de darla a conocer.

¿Cómo trataron de sabotear Creep de Radiohead?

Todo indica que cuando Yorke compuso “Creep” estaba tocado por algún ser superior o algo así. Antes de la censura en las radiodifusoras británicas, hubo un detalle que pudo ‘sabotear’ la canción y el ‘enemigo’ estaba en casa: Jonny Greenwood, su propio guitarrista. Se dice que para Greenwood, “Creep” era demasiado aburrida y decidió meterle unos potentes guitarrazos.

¿Quién iba a pensar que esos acordes distorsionados previos y durante el coro, se convertirían en el ingrediente que necesitaba la canción para convertirla en un éxito mundial? Evidentemente Jonny Greenwood no sabía lo que hacía y todos lo agradecemos.

Creep, la pesadilla de Radiohead

El primer intento de ‘sabotear’ la canción con guitarrazos y la censura en estaciones de radio, no fueron suficientes para impedir el éxito mundial que consiguió “Creep”. Y justamente la bendición del éxito de “Creep” se convirtió, al mismo tiempo, en una maldición para la banda británica: sus conciertos se llenaban por ‘fans’ que sólo querían escuchar “Creep” y, en cuanto sucedía, abandonaban los recintos. Pero eso no fue todo.

Cuando “Creep” ya era escuchada mundialmente, Radiohead recibió una demanda por supuesto plagio de la canción “The Air That I Breathe” de The Hollies. Se dice que Radiohead reconoció la influencia del tema de la banda de Manchester, The Hollies retiraron la demanda y Radiohead los reconoció como coautores (quedando así: Thom Yorke / Mike Hazlewood / Albert Hammond). Acá entre nos, la progresión armónica y la línea del bajo sí son muy similares; además la línea melódica no le da un aire... le da un ventarrón. ¡Y aún hay más!

Muchos años después (2017), Lana Del Rey lanzó “Get Free” del álbum Lust for Life y, debido a su similitud con “Creep”, le llegó una demanda por plagio. Radiohead terminó retirando la demanda y todo quedó en anécdota. Dicho sea de paso, la similitud entre ambas canciones es innegable.

Lo cierto es que “Creep” se convirtió en un himno noventero y vaya, Radiohead tendrá que cargar con las incómodas consecuencias de su éxito más grande, así como Extreme ha pagado ‘los platos rotos’ por “More Than Words”, pero esa es otra historia.