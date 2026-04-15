ÚLTIMA HORA: Rauw Alejandro supera a Bad Bunny como el artista urbano MÁS influyente en 2026

Este miércoles salió la lista de las 100 personas más influyentes del año 2026 según la revista Time, y aunque hay varios nombres que han sorprendido, uno de los más destacados es el del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro de 33 años, siendo una de las pocas figuras latinas del listado.

Si bien, Rauw se ha convertido en uno de los artistas de música urbana más escuchados y seguidos de los últimos años, uno de los detalles que más sorprendieron de su aparición es que este fue elegido como ícono y no como artista, aunque su aparición cita a otro músico como el mismo Tainy, el productor con quien comparte nacionalidad y también muchas canciones.

¿Es Rauw Alejandro una de las 100 personas más influyentes del 2026?

En la breve descripción del medio se citan palabras del productor Tainy, donde se puede leer lo siguiente:

“La primera vez que Rauw Alejandro y yo trabajamos juntos fue en su primer álbum, Afrodisíaco. También fue la primera vez que realmente nos conocimos. Había oído hablar de su talento, pero no esperaba que la sesión fuera tan productiva. Rauw saca lo mejor de mí cada vez que colaboramos, y eso no sucede a menudo. Su nivel de creatividad está a la par con el mío, y eso hace que las posibilidades sean infinitas”, palabras que se pueden interpretar como si estos dos tuvieran una gran química y camaradería, siendo que tanto Tainy ha colaborado en proyectos de Rauw y viceversa.

Aunque para muchos Bad Bunny ha sido una de las figuras más importantes de los últimos años, su ausencia en este listado ha dado mucho de qué hablar, pues tras haber conquistado los Grammy’s, el Super Bowl y recientemente el Club de los Billonarios ha sido dejado a un lado.

¿Bad Bunny ha perdido relevancia este 2026?

El legado de Benito es innegable en cualquier escala, pues su impacto en la música latina, en la sociedad, la cultura e incluso en la moda le ha dado la vuelta al mundo, por lo que es importante entender que este tipo de listados suelen ser con un ángulo específico, por ello las selecciones suelen estar ligadas a criterios que diversos medios consideran importantes.