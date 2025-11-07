Con razón cancelaron la boda... Estas son las indirectas de Rosalía a Rauw Alejandro en su nuevo disco ‘LUX’

Hace unas horas que por fin pudimos escuchar ‘LUX’, el nuevo disco de la cantante española Rosalía y escuchando con atención pudimos encontrar algunas referencias (¿Indirectas?) hacia su ex-prometido Rauw Alejandro.

Aunque esta pareja lucía muy enamorada en redes sociales, la verdad es que en este nuevo trabajo hemos podido saber más de algunos detalles de la relación, donde Rosalía no dudó en “tirarle” al cantante puertorriqueño.

¿Qué dice Rosalía sobre Rauw Alejandro en su disco?

En la canción "Focu Ranni" la cuál solamente se encuentra disponible en la versión física del álbum, Rosalía menciona lo siguiente:

“Grabe tu nombre en mis costillas, pero en mi corazón nunca estuvo tus iniciales”; esto como referencia a que literal se tatuó el nombre de Raúl en la parte mencionada.

En otro verso de esa misma canción, la artista canta lo siguiente: “Ya nadie tirará arroz al cielo”.

El ejemplo más claro fue el “La Perla”, canción que sí está disponible en streaming, donde junto a Yahritza y Su Esencia le dedican unas palabras a Rauw Alejandro.

“Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no".

Con esta líneas abre la canción, pero un par de versos más adelante podemos escuchar una clara referencia a la canción de Rosalía con Rauw “PROMESA”.

"La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida'o".

Y justamente en “PROMESA”, su canción de 2023, dice lo siguiente:

"Como una perla (como una perla)

Que volvió al fondo del mar

Si te perdiera (si te perdiera)

Sé que te volvería a encontrar".

Otras de las referencias más claras fue en la canción “Reliquia” cuando canta “En Japón lloré y mis pestañas deshilé”, siendo un país que le gustaba visitar junto a Rauw Alejandro, dejando ver un poco más de lo que fue la relación de ambos.

