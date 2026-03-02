Shakira rompe récords en México: Estos son los millones que ganó y el histórico cierre que tuvo en el Zócalo

Esta noticia le pega duro a los haters en el orgullo, pues Shakira cerró su gira Las Mujeres Ya No Lloran en México con cifras históricas: reunió a 400 mil personas en el Zócalo de la CDMX, agotó 13 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros y llevó su tour a una recaudación global de más de 421 millones de dólares, convirtiendo a la colombiana en una de las artistas en español más exitosas hasta el momento. La misma artista reconoce que México es uno de los países a los que les debe el crecimiento de su carrera, pues desde sus inicios acumuló una enorme base de fans.

El Zócalo de la CDMX: un récord que cambia la historia

El concierto gratuito en el Zócalo fue mucho más que un cierre simbólico, pues con 400 mil asistentes, Shakira superó el récord previo que tenían Los Fabulosos Cadillacs y dejó claro el tamaño de su convocatoria. Parte clave de su éxito es la forma en la que la cantante ha logrado conectar con diferentes generaciones de fans. El Zócalo se llenó de fans que crecieron con “Ojos Así” hasta quienes la redescubrieron con sus hits más recientes.

13 fechas sold out: la residencia más poderosa del año

Aunque la noche en el Zócalo fue un evento histórico, no podemos olvidar todo lo que logró la cantante en el Estadio GNP Seguros. Trece conciertos consecutivos con boletos agotados hablan de su popularidad, del enorme cariño que le tiene el público mexicano y, sin duda, sobre una estrategia bien ejecutada por parte de la cantante y su equipo.

Los millones detrás del fenómeno Shakira

La gira ya superó los 421 millones de dólares en recaudación global, colocándose por encima de tours recientes de artistas latinos como Luis Miguel, Karol G y Bad Bunny. Es por eso que esta gira logró convertirse en la gira más rentable encabezada por una artista en español. Artistas como ella demuestran el enorme potencial de la música latina y la forma en la que poco a poco ha ido conquistando al mundo.