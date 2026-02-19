¡No es broma! Shakira volverá a estar cerca de Piqué por esta razón

Shakira encendió las redes sociales luego de que se revelara la noticia de que se iría a vivir junto a sus hijos a España. El impacto de esta noticia llega después de que ella se fuera de aquel país tras el rompimiento con su expareja Gerard Piqué, lo que hizo cuestionarse a la mayoría si volvería para estar más cerca del padre de sus hijos. Sin embargo, resulta que la decisión llega porque su gira europea Las mujeres ya no lloran en 2026 la llevará a establecerse en Madrid para facilitar la logística de sus conciertos y no en Barcelona.

Shakira regresa a España, pero no a Barcelona

Tras su mediática separación de Gerard Piqué, Shakira había dejado claro que su etapa en Barcelona había terminado, por lo que se reubicó junto a sus hijos en Miami. Sin embargo, gracias a que su carrera lo vuelve a conectar con Europa, ella volverá a vivir en España, solo que esta vez lo hará en Madrid. Esto se debe a que es un punto estratégico que le servirá para arrancar y coordinar la parte europea de su tour.

La gira “Las mujeres ya no lloran” cambia el panorama

Esta gira es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido la colombiana en los últimos años. Instalarse temporalmente en España le permitirá:



Reducir traslados constantes entre países

Garantizar estabilidad escolar para Milan y Sasha

Optimizar ensayos, producción y logística técnica

¿Esto significa un acercamiento con Piqué?

Para nada. La cantante ha dejado muy claro que ya no tiene nada que ver con el exfutbolista. Aunque Piqué continúe viviendo en España, esta cercanía geográfica no significa nada entre ellos dos. Aunque muchos especulan que podría estar relacionado con la custodia y convivencia de los hijos, son solo teorías, pues ninguna de las partes ha confirmado o mencionado algo al respecto.

😳Incomodidad nivel: Mostrarle una foto de Piqué a Shakira en pleno concierto en El Salvador.



De hecho, recientemente, en uno de sus conciertos, no dudo en demostrar su desagrado por su expareja cuando un fan le mostro una foto de su ex mientras ella interpretaba la canción de "Las mujeres ya no lloran...". La prioridad para cantante es su carrera y sus dos hijos Milan y Sasha y eso no tiene nada que ver con Piqué.

