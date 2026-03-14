Ricky Martin en CDMX: Cómo llegar al concierto en el Estadio de béisbol Fray Nano, horarios y posible setlist

Este fin de semana la Ciudad de México vivirá unas de las presentaciones más esperadas del año, pues el artista puertorriqueño Ricky Martin estará presentándose este sábado 14 a las 9:00 pm y domingo 15 de marzo a las 8:00 pm, en lo que será un par de noches únicas y nosotros te contaremos todo lo que necesitas saber.

El cantante de 54 años estará presentándose en una fecha doble como parte de su gira ‘LIVE’, con la que cautivará a su público de la CDMX en la que sonarán sus mejores éxitos y demostrará por qué tras tantos años de carrera sigue siendo uno de los artistas más influyentes en América Latina.

¿Cuál es el setlist de Ricky Martin en la CDMX?

De acuerdo con los últimos conciertos que el puertorriqueño ha ofrecido, se puede esperar que presente un set muy similar a este:



Pégate

María

Adrenalina

Vuelve

Shake Your Bon-Bon

Lola, Lola

La Bomba

Qué Rico Fuera

She Bangs

Intermission

Te Extraño, Te Olvido, Te Amo

Nobody Wants To Be Lonely

Vente Pa' Ca

Tu Recuerdo

La Copa De La Vida

Livin' La Vida Loca

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Ricky Martin?

Si bien, la primera fecha del sábado 14 de marzo fue un rotundo sold out, aún puedes alcanzar boletos para el domingo, mismos que en la plataforma de funticket y taquillas autorizadas tienen los siguientes precios:



General de Pie: $890

Gradas: $1,590

Bronce: $1,990

Plata: $2,590

Jardín (Derecho e Izquierdo): $2,790

Oro: $2990

VIP: $3,590

Platino: $4,290

Diamante: $4,890

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano?

Este estadio de béisbol se encuentra ubicado en la colonia Jardín Balbuena de la Alcaldía Venustiano Carranza en el #15900, por lo que tienes varias alternativas para llegar tanto en transporte particular como público.



Llegar en Metro: La Estación más cercana es Mixiuhca de la Línea 9 del Metro (color café), misma que se encuentra en las inmediaciones; otra estación “cercana” puede ser Velódromo , aunque tendrás qué caminar un poco más sobre Viaducto.

La Estación más cercana es de la Línea 9 del Metro (color café), misma que se encuentra en las inmediaciones; otra estación “cercana” puede ser , aunque tendrás qué caminar un poco más sobre Viaducto. Llegar en Metrobús: De igual modo, la estación más cercana es Mixiuhca, la cuál forma parte de la Línea 5 (color azul).

De igual modo, la estación más cercana es Mixiuhca, la cuál forma parte de la Línea 5 (color azul). Llegar en Trolebús: Una alternativa más es este medio, donde la estación que está más cerca es Fernando Iglesias, Mixiuhca o Genaro García.

Si decides llegar en vehículo, debes de tomar en cuenta que muchas veces la avenida Viaducto Río de la Piedad suele estar muy transitada, por lo que tanto llegar como encontrar estacionamiento podría ser una misión complicada.