Por qué Ricky Martin en el halftime CONECTÓ con latinos de todas las edades

El paso de Bad Bunny por el Super Bowl 2026 será recordado por haber logrado algo casi imposible: unificar a tres generaciones de latinos en un solo sentimiento. La aparición de Ricky Martin fue el ingrediente que transformó un show de medio tiempo en una reunión familiar frente al televisor. Sentado en una silla de cable, rodeado de una escenografía que evocaba el patio de cualquier casa en el Caribe, Ricky no solo cantó; validó la identidad de millones, demostrando que la música latina no es solo un género, sino un hilo conductor de resistencia y nostalgia.

¿Qué hizo Ricky Martin en el Super Bowl 2026?

Por un lado, Lady Gaga interpretó una versión salsa de su éxito “Die With A Smile”. Sin embargo, el momento de mayor carga simbólica ocurrió cuando Ricky Martin hizo su aparición. Sentado bajo unas matas de coco y rodeado de las sillas de cable más representativas de los hogares en Latinoamérica, el boricua interpretó un tema con un significado político y social profundo: “Lo que le pasó a Hawái”.

— Ricky Martin (@ricky_martin) February 9, 2026

Un tsunami de emociones: La reacción de Ricky Martin

La presentación de Ricky Martin conquistó a latinos de todas las generaciones, unificando a quienes crecieron con él y a las nuevas audiencias de la era urbana. El impacto fue tal que el propio artista compartió su sentir en redes sociales poco después del show:

“Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Bad Bunny, gracias Lady Gaga, thank you NFL”.

Los comentarios en redes sociales reflejaron el fervor colectivo: “¡Mejor espectáculo de medio tiempo! Fue una representación CULTURAL IMPRESIONANTE de Puerto Rico y de la comunidad latina”, “¡Qué bueno verte de nuevo, Ricky! De niño fui fan de Menudo”, “Hasta mi madre de 84 años dijo: 'No entiendo lo que dicen, pero me encanta'. La música es verdaderamente universal”.

¿Por qué es tan importante “Lo que pasó en Hawái”?

A pesar de la ovación generalizada, el show no estuvo exento de controversia. Mientras una parte del público celebró la visibilidad cultural, otros sectores señalaron el fuerte trasfondo político del mensaje, especialmente en temas relacionados con la inmigración y la situación actual de Puerto Rico.

La canción elegida por Ricky Martin es una pieza clave en la narrativa de denuncia de Bad Bunny. En ella, Benito relata la lucha contra la gentrificación y la privatización de los recursos naturales en la isla, utilizando como espejo la situación histórica de Hawái. La letra que interpretó Ricky Martin resonó como un himno de resistencia:

“Quieren quitarme el río y también la playa / Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan / No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai / Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.

