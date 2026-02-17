Rüfüs Du Sol en CDMX 2026: fecha, sede y todo sobre la preventa de boletos

Rüfüs Du Sol llega a la Ciudad de México este 2026 para dar un concierto fuera de serie el próximo 4 de julio en el Estadio GNP Seguros. Hasta este momento se sabe que los boletos saldrán a la venta a finales de febrero, con preventa exclusiva antes de la venta general. Si quieres asistir, aquí te dejamos todos los detalles para que disfrutes del regreso del trío australiano que promete uno de los shows electrónicos más grandes del año en la capital.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Rüfüs Du Sol en CDMX?

Este evento será algo grande, donde la música, efectos visuales y la atmósfera creada por la agrupación te volará la cabeza. Todo tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros el 4 de julio de 2026. Por si fuera poco, la banda tendrá varios invitados especiales: Maribou State y el dúo argentino Peces Raros abrirán el concierto para comenzar a amenizar con toda la vibra electrónica.

Preventa y venta general: fechas clave

Si con todo lo que te dijimos ya quieres asegurar tu lugar, debes tomar en cuenta que es importante que tengas muy en claro las fechas de venta:



Preventa exclusiva: 25 de febrero de 2026

Venta general: 26 de febrero de 2026

La venta será a través del sitio oficial de la boletera y te dará la posibilidad de pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes. Te recomendamos entrar con anticipación a la fila virtual, ya que la popularidad de la banda es alta y sus boletos se pueden agotar rápidamente.

Por qué este show será uno de los más grandes del año

Parte de la magia de Rüfüs Du Sol es que sus conciertos son toda una experiencia sensorial. Su mezcla de electrónica, indie y deep house acompañada de visuales envolventes convierte cada una de sus presentaciones en toda una revolución sensorial que cautiva a los fans. Es muy probable que este concierto sea uno de los más comentados en 2026, así que si eres fan, no lo dudes y prepárate.