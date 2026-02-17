¿Ya tiene pareja? FILTRAN comprometedoras fotos de Pedro Pascal muy abrazado de este exfutbolista en Nueva York

Ahora sí todos están a la expectativa, pues podríamos estar frente al nuevo romance del popular actor, Pedro Pacal. Nuevas fotografías muestran al actor paseando muy de cerca al exfutbolista chileno Rafael Olarra en Nueva York, lo que ha provocado especulación sobre si ya mantienen una relación amorosa, pero hasta ahora no existe ningún tipo de confirmación oficial sobre si tienen o no una relación sentimental.

Las imágenes simplemente muestran a los dos caminando juntos, pero en redes sociales los rumores estallaron.

Pedro Pascal and Rafael Olarra were spotted linking arms in New York over the weekend 👀 https://t.co/CwxoFeUitm pic.twitter.com/FEe0hz6g7q — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

¿Cómo surgieron las fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra?

Las fotografías las dio a conocer el medio estadounidense TMZ; en estas se ve al protagonista de The Mandalorian y The Last of Us caminando por el Lower East Side de Nueva York, para ir a almorzar con su acompañante. En las imágenes se les ve abrazados, tomados del brazo y conversando muy amenamente, lo que rápidamente generó especulaciones entre fans y medios, especialmente porque el actor siempre ha mantenido su vida privada en secreto.

¿Quién es Rafael Olarra?

El hombre que camina del brazo de Pedro Pascal es Rafael Olarra, un exfutbolista que en el pasado tuvo una relación sentimental con el actor Luke Evans. La relación entre ambos terminó en 2021 y desde entonces no se le había visto con alguien. Este hecho también hace que muchos fans especulen si actualmente anda con Pedro Pascal.

|Crédito: TMZ

¿Qué ha hablado Pedro Pascal de su vida amorosa?

Durante toda su vida, Pedro Pascal ha sido muy cuidadoso con su vida privada, la cual siempre separa de su vida profesional. En repetidas ocasiones se le ha emparejado con varias actrices; sin embargo, nunca lo confirmó abiertamente. Es probable que en esta ocasión el actor no hable al respecto de las especulaciones que se han creado en torno a estas imágenes.