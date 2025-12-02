¡México las conquista! Dos divas globales caen rendidas ante el ritmo nacional… aunque desde ciudades distintas

La cultura y hospitalidad mexicana no solo conquista a los turistas también lo hace con importantes estrellas internacionales y esta vez fueron Dua Lipa y Selena Gómez, quienes, cada una desde su propio escenario, disfrutaron un fin de semana con música mexicana.

¿Por qué Dua Lipa está de visita en México?

La británica llegó a México durante este fin de semana para presentarse en los próximos días en el Estadio GNP y así como salió del avión fue captada bailando muy pegadita con su novio Callum Turner en un bar de la colonia Roma, donde una banda local encendió el ambiente con cumbias y ritmos latinos.

Según testigos la pareja acudió ahí después de haber cenado mariscos, esta no es la primera vez que la intérprete de “Levitating” se acerca a la cultura mexicana, pues en anteriores ocasiones ha visitado importantes escenarios de la Ciudad de México.

Estas son las fechas que no puedes pasar por alto si piensas acudir a la gira "Radical Optimism Tour" de Dua Lipa en la Ciudad de México, ya que son tres fechas en las que estará haciendo el cierre latinoamericano de su gira, 1,2 y 5 de diciembre, se espera que su espectáculo este lleno de brillo, coreografías, tecnología de vanguardia, diálogos en español y sobre todo muchas sorpresas.

Selena Gómez y Benny Blanco al ritmo de Los Tucanes de Tijuana

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, Selena Gómez y Benny Blanco fueron vistos en una fiesta privada en Los Ángeles, donde no pudieron ocultar su entusiasmo al escuchar una famosa canción de Los Tucanes de Tijuana.

De acuerdo a las imágenes que circulan en internet la pareja se la pasó abrazada, riendo y siguiendo el ritmo de “El tucanazo”, demostrando que el regional sigue cruzando fronteras.

Aunque cada una se encontraba en diferentes regiones las imágenes de Dua Lipa en la Roma y Selena Gómez en Los Ángeles muestran lo mismo: la cultura mexicana tiene un poder irresistible.