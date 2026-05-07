Shakira revela canción de la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez está más cerca, y quien ha revelado una canción oficial más de esta justa veraniega es la cantante colombiana Shakira. La cafetalera subió un video a su cuenta oficial de Instagram donde se puede ver y escuchar este video del tema que forma parte de la fiesta mundialista. En la leyenda de la publicación se puede leer lo siguiente:

“From Maracana Stadoum, here is Dai Dai the FIFA World Cup Song 2026. Coming 5/14. We´re ready” que en español dice: “Desde el Estadio Maracaná, aquí está Dai Dai, la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Próximo 14/5. Estamos listos”.

En el adelanto del video se puede ver el inicio con los balones que se han ocupado en la Copa Mundial de la FIFA, pero sólo se ven los esféricos que fueron ocupados en la justa mundialista de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y el que se ocupará en este 2026, posteriormente vemos a la colombiana iniciar su tema con un grupo de bailarines y al final se hace una toma aérea en lo que parece ser el Estadio Maracaná con unas letras gigantes de “We Are Ready” que viene acompañada de pirotecnia.

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¿Cuántas canciones ha hecho Shakira para un Mundial de la FIFA?

Sin duda alguna, unas de las canciones más recordadas de Shakira que hizo para un Mundial de la FIFA fue la la justa de Alemania 2006 con su icónico tema de Hips dont´lie-Bamboo a lado de Wyclef Jean, un músico de nacionalidad haitiana.

El éxito de este tema de Alemania 2006 hicieron que Shakira volviera a interpretar otras de las canciones pamboleras para una Copa Mundial de la FIFA, pero en esta ocasión fue para la justa mundialista de Sudáfrica en el 2010 con la canción muy pegajosa “Waka-Waka" (This time for África)

En el Mundial de Brasil 2014 también tuvo participación y aunque su tema no fue un tema oficial de esta justa veraniega, la canción “La La La” de igual forma se robó la atención de los aficionados puesto que, la cantante fue quien protagonizó el espectáculo final de esta competencia, donde Alemania se hizo con la Copa del Mundo luego de que Mario Gotze metiera el tanto que le quitaba el trofeo a Lionel Messi.

¿Cuándo incia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Recuerda que, la Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia el jueves 11 de junio con el partido inaugural de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Estadio Azteca en la Ciudad de México en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en este mismo día se llevará a cabo otro cotejo el cual está programado para llevarse a cabo en el Estadio Guadalajara cuando República de Corea se mida contra República Checa, ambos encuentros pertenecen al Grupo A.