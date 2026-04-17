Concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional de la CDMX: Horarios; setlist y cómo llegar, TODO lo que debes de saber
Concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Tú y yo Tour’
Este viernes Siddhartha estará llegando al Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Tú y yo Tour’, con la que llegará con las canciones que han acompañado a toda una generación de fans que crecieron con su rock indie desde hace más de 18 años de trayectoria.
Aunque sus primeros pasos destacados dentro de la escena musical mexicana fueron tocando la batería para Zoé, de 2005 a 2006, no fue hasta que en el año 2008 lanzó su primer disco solista con el que tomó un rumbo distinto demostrando su creatividad y visión que hoy lo han consagrado como uno de los cantautores más destacados del rock mexicano moderno.
¿Cuál es el setlist de Siddhartha en el Auditorio Nacional de la CDMX?
Dentro de esta carrera que está compuesta por 6 discos de estudio, se espera que el setlist de Siddhartha sea el siguiente:
Como queremos
Tarde
80 días
Buscándote (Cap. 7)
Día tras día
Ecos de Miel
Nada por hecho
Diamantes
Acapulco
Tú y yo y tú
Abrázame
Me hace falta (Cap. 2)
Algún día (Cap. 1)
Náufrago
Bacalar
Película (Cap. 3)
Respiro (Cap. 8)
Paraíso lunar
Ser parte
Brújula
00:00
Únicos
¿A qué hora es el concierto de Siddhartha en el Auditorio Nacional?
De acuerdo con la información del evento, este concierto empezará a las 9:00 pm, por lo que se espera que los accesos abran en punto de las 7:00 pm, así tengas buen tiempo para llegar al Auditorio Nacional en esta caótica ciudad.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
Aunque hay varias rutas en transporte público, son dos las más directas y rápidas en esta ciudad que llega a ser bastante caótica.
- Llegar en Metro: De momento la estación del Metro Auditorio de la Línea 7 (naranja) se encuentra en remodelación, por lo que el más cercano es Chapultepec de la Línea 1 (rosa), por lo que deberías de caminar por Chapultepec o Reforma al menos 15 minutos o en su defecto, tomar el Metrobús.
- Llegar en Metrobús: Hoy en día este es el transporte más cercano, siendo la estación Auditorio de la Línea 7 (color verde) la que se encuentra frente al recinto.