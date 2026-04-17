Siddhartha, The Flaming Lips, Kudai y más: Estos son los MEJORES conciertos que habrá en la CDMX este fin de semana del 17, 18 y de 19 abril de 2026
¡La música en vivo no para en la Ciudad de México! Estos son los mejores conciertos que habrá este fin de semana:
Esta semana la Ciudad de México estará recibiendo algunos conciertos bastante interesantes, pues desde grandes ídolos de varias generaciones hasta algunas bandas de rock que han definido el sonido de esta época moderna, mismos que sabemos que no te querrás perder por nada del mundo.
Cada día la CDMX se llena de una gran cantidad de eventos y los conciertos no son la excepción pues todas las semanas hay una gran cantidad artistas tanto nacionales como internacionales que valen mucho la pena ver en vivo, por lo que te compartiremos nuestra guía para este fin de semana.
¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?
- Este viernes 17 de abril, uno de los cantautores más exitosos de los últimos años, Siddhartha estará llegando al Auditorio Nacional con sus mejores canciones que lo han acompañado por más de 15 años ya.
- Una de las voces puertorriqueñas más queridas de México, Kany García estará presentándose en el Palacio de los Deportes el viernes, en lo que seguramente será una noche mágica.
- Una de las bandas que marcó a toda una generación con sus canciones, estilo y presencia, Kudai harán suyo al Auditorio BB este sábado donde sonarán canciones que ya son un clásico.
- Si hablamos de una de las voces más entrañables de la música en español, no podemos no pensar en Raphael quien llegará al Auditorio Nacional el sábado 18 de abril con los éxitos que los han acompañado por décadas.
- Una de las bandas más enigmáticas y revolucionarias del indie rock, The Flaming Lips se presentarán el sábado en el Pabellón Oeste en un concierto tan único como los que siempre les ha caracterizado.
- Javiera Mena, considerada como una de las artistas más destacadas de la escena del rock alternativo latinoamericano llegará desde Chile al Lunario del Auditorio Nacional el domingo 19 de abril.
- Con toda la energía de sus temas C.R.O. se estará adueñando de la tarima del Pepsi Center donde soltará sus mejores barras en una presentación única este domingo 19 de abril.