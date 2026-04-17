Siddhartha, The Flaming Lips, Kudai y más: Estos son los MEJORES conciertos que habrá en la CDMX este fin de semana del 17, 18 y de 19 abril de 2026

Esta semana la Ciudad de México estará recibiendo algunos conciertos bastante interesantes, pues desde grandes ídolos de varias generaciones hasta algunas bandas de rock que han definido el sonido de esta época moderna, mismos que sabemos que no te querrás perder por nada del mundo.

Cada día la CDMX se llena de una gran cantidad de eventos y los conciertos no son la excepción pues todas las semanas hay una gran cantidad artistas tanto nacionales como internacionales que valen mucho la pena ver en vivo, por lo que te compartiremos nuestra guía para este fin de semana.

¿Qué conciertos habrá este fin de semana en la CDMX?