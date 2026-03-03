inklusion logo Sitio accesible
SUSPENDEN dos importantes festivales de música en México que se realizarían en marzo 2026

Los festivales que estaban previstos a realizarse este mes de marzo tuvieron que ser reprogramados por una fuerte razón, sin embargo, los organizadores revelaron que se reembolsará el dinero del boleto para quienes lo soliciten.

|Pexels

Escrito por: Dulce Olvera

Debido a la situación actual que se atraviesa en Jalisco, los festivales que estaban previstos para este mes de marzo 2026, en la Arena Guadalajara, tuvieron que ser reprogramados.

A través de un comunicado que dieron a conocer los organizadores revelaron que los festivales I Love Reggaeton y Love The 90’s que se realizarían el 20 y 21 de marzo fueron modificados de fecha. Asimismo, reiteraron que se mantendrá el mismo line up y espectáculo prometido.

De igual modo, se señaló que los boletos que se adquirieron anteriormente seguirán siendo válidos para las nuevas fechas que se especifiquen y quienes quieran solicitar el reembolso de su entrada podrán hacerlo entre marzo y mayo.

Desde ya estamos trabajando para asegurar el line up completo y el mismo show que les teníamos preparado: ¡el que se merece la mejor generación!

Para cuándo fueron reprogramados los festivales I Love Reggaeton y Love The 90’s en Guadalajara

Estos eventos musicales que se han caracterizado por ofrecer producciones de gran formato y un espectáculo que marcó a una época los cuales fueron reprogramados por motivos ajenos a los involucrados se realizarán en las siguientes fechas:

I Love Reggaeton:

El evento que reúne a exponentes icónicos del género urbano que dominaron las listas de los 2000 se llevará a cabo el día 13 de marzo en la misma sede indicada desde un principio.

Love The 90’s:

El escenario de este festival que revive grandes éxitos del pop y dance que definieron esta década se realizará el 12 de marzo.

¿Cómo es el proceso de reembolso para los festivales I Love Reggaeton y Love The 90’s?

De acuerdo con el comunicado para quienes no puedan o no quieran ir a las nuevas fechas reprogramadas, se habilitó un periodo de reembolso para los asistentes, el cual se realizará únicamente del 2 de marzo al 2 de mayo de 2026.

Asimismo, la solicitud deberá enviarse al correo: reembolsos@superboletos.com en la parte de ASUNTO deberás escribir: REEMBOLSOS I LOVE REGGAETON o LOVE THE 90S GDL 2026 y dentro del texto los siguientes requisitos ya que varia la información dependiendo del boleto que obtuviste.

Boletos físicos:

  • Identificación oficial (INE o pasaporte).
  • Imagen legible y completa de los boletos.

Boletos digitales:

  • Identificación oficial (INE o pasaporte).
  • Captura de los códigos QR.
  • Correo de confirmación en formato PDF.

Una vez que se envié el correo con los datos correctos obtendrás una respuesta dentro los 4 o 7 días habiles. De acuerdo con las políticas de venta, únicamente se reembolsará el importe de los boletos, boleto seguro (si fue adquirido) y estacionamiento (en caso de haber sido comprado).